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Литва з нового року заборонила
вживати алкоголь молоді...

Литва з нового року заборонила вживати алкоголь молоді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:12

Литва з нового року заборонила вживати алкоголь молоді...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Delfi.

Дивися повний текст Литва з нового року заборонила вживати алкоголь молоді до 20 років.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:12

Да это что-то рано сильно... В нормальных странах законно употреблять с 22 можно.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:20

Треба підходити гнучно (agile) до будь якої справ

пива - з 20років
водка - з 30
коньяк бренді віскі - із 40 ка

із 50..... (ну якщо доживете) то яду більше не захочете :)
greenozon
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