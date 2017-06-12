RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Роботів навчили
відчувати біль

Роботів навчили відчувати біль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:16

Роботів навчили відчувати біль

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці з японських університетів Тохоку і Хокайдо створили робота, який відчуває біль.

Дивися повний текст Роботів навчили відчувати біль.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79059
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:16

подозреваю, что целью всех разработок является производство роботизированных телохранителей.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 626
З нами з: 28.04.16
Подякував: 950 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 39 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Айфони навчили майнити криптовалюту
R2 » П'ят 29 гру, 2017 09:10
1 64
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 гру, 2017 09:10
serg_vronsky
Робобджіл навчили плавати, стрибати і літати
R2 » Пон 30 жов, 2017 07:57
2 191
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 жов, 2017 07:58
andretar
Фіни навчили матеріал виробляти електрику з трьох джерел
R2 » Пон 12 чер, 2017 11:54
2 551
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 чер, 2017 05:20
Win32
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (51066)
02.01.2018 22:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.