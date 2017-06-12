Фахівці з японських університетів Тохоку і Хокайдо створили робота, який відчуває біль.
Дивися повний текст Роботів навчили відчувати біль.
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Додано: Вів 02 січ, 2018 20:16
Роботів навчили відчувати біль
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Дивися повний текст Роботів навчили відчувати біль.
Додано: Вів 02 січ, 2018 20:16
подозреваю, что целью всех разработок является производство роботизированных телохранителей.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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