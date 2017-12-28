Відзначимо, що в п'ятірку країн, де мешкає найбільше українських мігрантів, входять Росія, Канада, Польща, США і Бразилія.
Дивися повний текст Більшість українців не хочуть виїжджати за кордон (опитування).
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Додано: Вів 02 січ, 2018 20:30
Більшість українців не хочуть виїжджати за кордон...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більшість українців не хочуть виїжджати за кордон (опитування).
Додано: Вів 02 січ, 2018 20:30
ехать уже некому и не с чем, все толковые и богатые давно уехали остался один третий сорт,а там таких даже дворниками не берут,языков не знают.
Додано: Вів 02 січ, 2018 20:39
полностью согласен с постом выше. Интелект и амбициозные уехали... У кого работа позволяет управлять дистанционно стараются тут тоже не жить. А 61% это те которые некогда за границей не были и не с чем сравнить условия жизни.
Додано: Вів 02 січ, 2018 21:12
Игра слов. Никто НЕ ХОЧЕТ уезжать за границу- вынуждены... Зачем срываться с родных мест в поисках лучшей жизни? Опрос проведен заведомо для получения правильного ответа
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