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Більшість українців не
хочуть виїжджати за кордон...

Більшість українців не хочуть виїжджати за кордон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:30

Більшість українців не хочуть виїжджати за кордон...

Пропонуємо до обговорення:
Відзначимо, що в п'ятірку країн, де мешкає найбільше українських мігрантів, входять Росія, Канада, Польща, США і Бразилія.

Дивися повний текст Більшість українців не хочуть виїжджати за кордон (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:30

ехать уже некому и не с чем, все толковые и богатые давно уехали остался один третий сорт,а там таких даже дворниками не берут,языков не знают.
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:39

полностью согласен с постом выше. Интелект и амбициозные уехали... У кого работа позволяет управлять дистанционно стараются тут тоже не жить. А 61% это те которые некогда за границей не были и не с чем сравнить условия жизни.
andrey743
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 21:12

Игра слов. Никто НЕ ХОЧЕТ уезжать за границу- вынуждены... Зачем срываться с родных мест в поисках лучшей жизни? Опрос проведен заведомо для получения правильного ответа
holodlar
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:45

Да в КМ и в АП опрос делали :)
Igorten
 
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