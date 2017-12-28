RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Більшість українців не
хочуть виїжджати за кордон...

Більшість українців не хочуть виїжджати за кордон...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:30

Більшість українців не хочуть виїжджати за кордон...

Пропонуємо до обговорення:
Відзначимо, що в п'ятірку країн, де мешкає найбільше українських мігрантів, входять Росія, Канада, Польща, США і Бразилія.

Дивися повний текст Більшість українців не хочуть виїжджати за кордон (опитування).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79061
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:30

ехать уже некому и не с чем, все толковые и богатые давно уехали остался один третий сорт,а там таких даже дворниками не берут,языков не знают.
alekc_sizov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 14.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:39

полностью согласен с постом выше. Интелект и амбициозные уехали... У кого работа позволяет управлять дистанционно стараются тут тоже не жить. А 61% это те которые некогда за границей не были и не с чем сравнить условия жизни.
andrey743
 
Повідомлень: 779
З нами з: 15.02.14
Подякував: 124 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 21:12

Игра слов. Никто НЕ ХОЧЕТ уезжать за границу- вынуждены... Зачем срываться с родных мест в поисках лучшей жизни? Опрос проведен заведомо для получения правильного ответа
holodlar
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:45

Да в КМ и в АП опрос делали :)
Igorten
 
Повідомлень: 2818
З нами з: 01.11.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 23:25

Всего 2 волгарских аккаунта распаковали, странно.

Слабовато вы зраду нагнетаете, слабовато...
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
Повідомлень: 1190
З нами з: 07.04.17
Подякував: 81 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 00:52

  Sommer написав:Всего 2 волгарских аккаунта распаковали, странно.

Слабовато вы зраду нагнетаете, слабовато...


В школе каникулы ? :)
Igorten
 
Повідомлень: 2818
З нами з: 01.11.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 01:40

  Igorten написав:Да в КМ и в АП опрос делали :)


там. И еще в ВР.
Реально - да, согласен с постами выше - в Украине не хотят выехать те кто имеет и те, кого устраивает, что его имеют. Рабовладельцы и ментальные рабы. Идейных патриотов, с идеалистическим видением ситуации - менее 5%.
Те кого это не устраивает - или свалили или свалят в ближайшие годы.
Если учесть, что в стране порядка 50% - пенсы и люди которым уже поздно куда-то ехать и еще 11%- это чинуши у которых итак все в шоколаде, то приведенные в статье цифры могут иметь место быть. :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6967
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2855 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 03:46

Re: Більшість українців не хочуть виїжджати за кордон...

Времена настоящей интеллектуальной эмиграции давно прошли. То что эмигрирует сейчас - это в основе своей низкоквалифицированная раб сила. Действительно на низкоквалифицированном труде они могут себя чувствовать чуть лучше чем в Украине. Но это РАБ сила - рабы которые себе ищут ярмо получше, и не надо тут парить про "продвинутую публику". Что так же подтверждается тем что масса из переезжающих считают ЗАГРАНИЦЕЙ польшу, и др страны ближнего зарубежья , а там оседает довольно много из ныне отьезжающих , еще один осиновый кол в миф о "продвинутости" ныне отьезжающих - вот имено они и не видели толком западной жизни , раз для них польша - уже "запад". В основе своей это рагулизм который считает что польский хрен слаще украинской редьки, а зачастую даже примитивное неумение считать. Россия и бразилия - это вообще без коментариев - это вероятно вообще сугубо для еще тех "интеллектуалов". Кстати из личных контактов - много возвращенцев - при чем даже из дальнего зарубежья, большой процент которых жаба давит возвращаться - слишком много сил вложено в том чтобы зацепиться , слишком много потрачено, слишком стыдно возвращаться, признав фиаско. Есть еще одна и довольно значительная составляющая уехавшиъх в последнее время - бегство от возможной мобилизации - но это уже совсем другая тема.
С другой стороны даже за последние годы имеем замечательные проэкты , созданные в Украине , и завоевавшие популярность во всем мире. GSC Game World со своими казаками , Сталкером; Depositfiles/Depositphotos Дмитрия Сергеева который входит в мировой топ подобных сервисов. Не говоря о массе ежегодных украинских технологичных стартапов, сотнях аутсорсинговых кампаний , вводящих украину в мировой топ высокотехнологичного аутсорсинга. Вот это называется интелектуальным трудом и в большинстве случаев совсем не надо куда то валить что бы что то созидать и хорошо зарабатывать. Те кто не может создавать а ищет ярмо поудобнее - да возможно ТАМ морковка на веревочке будет чуть сытнее. Вот только не надо мойщиков туалетов и домашнюю прислугу возводить в ранг уезжающей "интеллектуальной элиты".
Это в совке было модно "свалить" - но совок жил за железным занвесом, сейчас этого занавеса нет - можно поехать посмотреть, можно что то создать, нужно заработать - есть аутсорс, нужны инвестиции в проект - есть краудфаундинг, для реализации есть мощнейшие всемирные торговые площадки. Масса технологий для самореализации - только бери и делай. Но совковое престарелое рагулье в купе с волгарями единственный исход видят в том чтобы свалить, подпевая друг другу в зраде. Хорошо что согласно статистике большинство народу, имеющие возможность и поездить и сравнить, понимают больше, отходя от этих совковых стереотипов.
Surfer
 
Повідомлень: 726
З нами з: 14.11.13
Подякував: 48 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 08:34

Хоче поїхати той, у більшості випадків, хто хоче багато грошей тепер і зараз і не хоче заради цього довго і наполегливо працювати!
alextkachev86
 
Повідомлень: 40
З нами з: 20.02.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дваждыдвашник і 5 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя українців 1, 2, 3
R2 » Нед 31 гру, 2017 20:12
28 1564
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2018 09:21
Faceless
Зимові канікули: названі середні ціни на поїздки за кордон
R2 » Пон 01 січ, 2018 22:03
5 287
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 січ, 2018 13:40
IMPRINTER
У ДПСУ повідомили, скільки українців скористалися безвізом
R2 » Чет 28 гру, 2017 09:04
3 149
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 гру, 2017 18:07
vetka
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (2972)
03.01.2018 10:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.