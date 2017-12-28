Відзначимо, що в п'ятірку країн, де мешкає найбільше українських мігрантів, входять Росія, Канада, Польща, США і Бразилія.
Дивися повний текст Більшість українців не хочуть виїжджати за кордон (опитування).
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Додано: Вів 02 січ, 2018 20:30
Більшість українців не хочуть виїжджати за кордон...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більшість українців не хочуть виїжджати за кордон (опитування).
Додано: Вів 02 січ, 2018 20:30
ехать уже некому и не с чем, все толковые и богатые давно уехали остался один третий сорт,а там таких даже дворниками не берут,языков не знают.
Додано: Вів 02 січ, 2018 20:39
полностью согласен с постом выше. Интелект и амбициозные уехали... У кого работа позволяет управлять дистанционно стараются тут тоже не жить. А 61% это те которые некогда за границей не были и не с чем сравнить условия жизни.
Додано: Вів 02 січ, 2018 21:12
Игра слов. Никто НЕ ХОЧЕТ уезжать за границу- вынуждены... Зачем срываться с родных мест в поисках лучшей жизни? Опрос проведен заведомо для получения правильного ответа
Додано: Вів 02 січ, 2018 23:25
Всего 2 волгарских аккаунта распаковали, странно.
Слабовато вы зраду нагнетаете, слабовато...
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Сер 03 січ, 2018 00:52
Додано: Сер 03 січ, 2018 01:40
там. И еще в ВР.
Реально - да, согласен с постами выше - в Украине не хотят выехать те кто имеет и те, кого устраивает, что его имеют. Рабовладельцы и ментальные рабы. Идейных патриотов, с идеалистическим видением ситуации - менее 5%.
Те кого это не устраивает - или свалили или свалят в ближайшие годы.
Если учесть, что в стране порядка 50% - пенсы и люди которым уже поздно куда-то ехать и еще 11%- это чинуши у которых итак все в шоколаде, то приведенные в статье цифры могут иметь место быть.
Додано: Сер 03 січ, 2018 03:46
Re: Більшість українців не хочуть виїжджати за кордон...
Времена настоящей интеллектуальной эмиграции давно прошли. То что эмигрирует сейчас - это в основе своей низкоквалифицированная раб сила. Действительно на низкоквалифицированном труде они могут себя чувствовать чуть лучше чем в Украине. Но это РАБ сила - рабы которые себе ищут ярмо получше, и не надо тут парить про "продвинутую публику". Что так же подтверждается тем что масса из переезжающих считают ЗАГРАНИЦЕЙ польшу, и др страны ближнего зарубежья , а там оседает довольно много из ныне отьезжающих , еще один осиновый кол в миф о "продвинутости" ныне отьезжающих - вот имено они и не видели толком западной жизни , раз для них польша - уже "запад". В основе своей это рагулизм который считает что польский хрен слаще украинской редьки, а зачастую даже примитивное неумение считать. Россия и бразилия - это вообще без коментариев - это вероятно вообще сугубо для еще тех "интеллектуалов". Кстати из личных контактов - много возвращенцев - при чем даже из дальнего зарубежья, большой процент которых жаба давит возвращаться - слишком много сил вложено в том чтобы зацепиться , слишком много потрачено, слишком стыдно возвращаться, признав фиаско. Есть еще одна и довольно значительная составляющая уехавшиъх в последнее время - бегство от возможной мобилизации - но это уже совсем другая тема.
С другой стороны даже за последние годы имеем замечательные проэкты , созданные в Украине , и завоевавшие популярность во всем мире. GSC Game World со своими казаками , Сталкером; Depositfiles/Depositphotos Дмитрия Сергеева который входит в мировой топ подобных сервисов. Не говоря о массе ежегодных украинских технологичных стартапов, сотнях аутсорсинговых кампаний , вводящих украину в мировой топ высокотехнологичного аутсорсинга. Вот это называется интелектуальным трудом и в большинстве случаев совсем не надо куда то валить что бы что то созидать и хорошо зарабатывать. Те кто не может создавать а ищет ярмо поудобнее - да возможно ТАМ морковка на веревочке будет чуть сытнее. Вот только не надо мойщиков туалетов и домашнюю прислугу возводить в ранг уезжающей "интеллектуальной элиты".
Это в совке было модно "свалить" - но совок жил за железным занвесом, сейчас этого занавеса нет - можно поехать посмотреть, можно что то создать, нужно заработать - есть аутсорс, нужны инвестиции в проект - есть краудфаундинг, для реализации есть мощнейшие всемирные торговые площадки. Масса технологий для самореализации - только бери и делай. Но совковое престарелое рагулье в купе с волгарями единственный исход видят в том чтобы свалить, подпевая друг другу в зраде. Хорошо что согласно статистике большинство народу, имеющие возможность и поездить и сравнить, понимают больше, отходя от этих совковых стереотипов.
Додано: Сер 03 січ, 2018 08:34
Хоче поїхати той, у більшості випадків, хто хоче багато грошей тепер і зараз і не хоче заради цього довго і наполегливо працювати!
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