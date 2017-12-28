Більшість українців не хочуть виїжджати за кордон...

Додано: Сер 03 січ, 2018 03:46

Времена настоящей интеллектуальной эмиграции давно прошли. То что эмигрирует сейчас - это в основе своей низкоквалифицированная раб сила. Действительно на низкоквалифицированном труде они могут себя чувствовать чуть лучше чем в Украине. Но это РАБ сила - рабы которые себе ищут ярмо получше, и не надо тут парить про "продвинутую публику". Что так же подтверждается тем что масса из переезжающих считают ЗАГРАНИЦЕЙ польшу, и др страны ближнего зарубежья , а там оседает довольно много из ныне отьезжающих , еще один осиновый кол в миф о "продвинутости" ныне отьезжающих - вот имено они и не видели толком западной жизни , раз для них польша - уже "запад". В основе своей это рагулизм который считает что польский хрен слаще украинской редьки, а зачастую даже примитивное неумение считать. Россия и бразилия - это вообще без коментариев - это вероятно вообще сугубо для еще тех "интеллектуалов". Кстати из личных контактов - много возвращенцев - при чем даже из дальнего зарубежья, большой процент которых жаба давит возвращаться - слишком много сил вложено в том чтобы зацепиться , слишком много потрачено, слишком стыдно возвращаться, признав фиаско. Есть еще одна и довольно значительная составляющая уехавшиъх в последнее время - бегство от возможной мобилизации - но это уже совсем другая тема.

С другой стороны даже за последние годы имеем замечательные проэкты , созданные в Украине , и завоевавшие популярность во всем мире. GSC Game World со своими казаками , Сталкером; Depositfiles/Depositphotos Дмитрия Сергеева который входит в мировой топ подобных сервисов. Не говоря о массе ежегодных украинских технологичных стартапов, сотнях аутсорсинговых кампаний , вводящих украину в мировой топ высокотехнологичного аутсорсинга. Вот это называется интелектуальным трудом и в большинстве случаев совсем не надо куда то валить что бы что то созидать и хорошо зарабатывать. Те кто не может создавать а ищет ярмо поудобнее - да возможно ТАМ морковка на веревочке будет чуть сытнее. Вот только не надо мойщиков туалетов и домашнюю прислугу возводить в ранг уезжающей "интеллектуальной элиты".

Это в совке было модно "свалить" - но совок жил за железным занвесом, сейчас этого занавеса нет - можно поехать посмотреть, можно что то создать, нужно заработать - есть аутсорс, нужны инвестиции в проект - есть краудфаундинг, для реализации есть мощнейшие всемирные торговые площадки. Масса технологий для самореализации - только бери и делай. Но совковое престарелое рагулье в купе с волгарями единственный исход видят в том чтобы свалить, подпевая друг другу в зраде. Хорошо что согласно статистике большинство народу, имеющие возможность и поездить и сравнить, понимают больше, отходя от этих совковых стереотипов.