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Більшість українців не хочуть виїжджати за кордон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 січ, 2018 08:49
Surfer написав:
В...
С другой стороны даже за последние годы имеем замечательные проэкты , созданные в Украине , и завоевавшие популярность во всем мире. GSC Game World со своими казаками , Сталкером; Depositfiles/Depositphotos Дмитрия Сергеева который входит в мировой топ подобных сервисов. ...
Все остальное боль-мень, но цитируемое - это по-Вашему современное все? В этом заключается экономика страны? - в паре каких-то игрулек? Уровень жизни среднестатистического гражданина, уровень медицины и образования, гражданские свободы и пр. это не для этого народа?
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Додано: Сер 03 січ, 2018 08:51
andrey743 написав:
полностью согласен с постом выше. Интелект и амбициозные уехали... У кого работа позволяет управлять дистанционно стараются тут тоже не жить. А 61% это те которые некогда
за границей не были и не с чем сравнить условия жизни.
нИкогда
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Додано: Сер 03 січ, 2018 09:06
PV написав:
В этом заключается экономика страны? - в паре каких-то игрулек? Уровень жизни среднестатистического гражданина, уровень медицины и образования, гражданские свободы и пр. это не для этого народа
"Сталкер" до сих пор приносит прибыль? стране)
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Додано: Сер 03 січ, 2018 09:30
alextkachev86 написав:
Хоче поїхати той, у більшості випадків, хто хоче багато грошей тепер і зараз і не хоче заради цього довго і наполегливо працювати!
Глупость.
Основная причина по которой я хотел бы уехать в Европу - это инфраструктура, верховенство права, цивилизация наконец, чтобы дети росли в хороших условиях. Готов наоборот даже в ущерб зарплате.
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Додано: Сер 03 січ, 2018 10:01
alextkachev86 написав:
хто хоче багато грошей тепер і зараз і не хоче заради цього довго і наполегливо працювати
Такие нигде не нужны.
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Додано: Сер 03 січ, 2018 10:06
Люди не дожидаясь евроинтеграции целого государства, евроинтегрируются самостоятельно. Не вижу в этом ни чего зазорного. А вот зависть тех, кто не может по собственным причинам( не знает языка, нет образования, ент средств) осуждаю и призываю не называть людей "рабами", а устремить взор на самих себя.
имхо
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