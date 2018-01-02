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З 1 січня в Україні підвищилася мінімальна зарплата
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 січ, 2018 21:59
Пропонуємо до обговорення:
"Мінімалка" зросла на 523 гривні.
Дивися повний текст З 1 січня в Україні підвищилася мінімальна зарплата
.
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R2
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Додано: Вів 02 січ, 2018 21:59
120 Евро , Браво!! это уже с вычетом налогов ?
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andrey743
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Додано: Вів 02 січ, 2018 22:41
andrey743 написав:
120 Евро , Браво!! это уже с вычетом налогов ?
Конечно нет. Зато мы должны платить проценты за эти не вычтенные налоги.
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