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З 1 січня в Україні підвищилася
мінімальна зарплата

З 1 січня в Україні підвищилася мінімальна зарплата
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 21:59

З 1 січня в Україні підвищилася мінімальна зарплата

Пропонуємо до обговорення:
"Мінімалка" зросла на 523 гривні.

Дивися повний текст З 1 січня в Україні підвищилася мінімальна зарплата.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 21:59

120 Евро , Браво!! это уже с вычетом налогов ?
andrey743
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:41

  andrey743 написав:120 Евро , Браво!! это уже с вычетом налогов ?

Конечно нет. Зато мы должны платить проценты за эти не вычтенные налоги.
p_a_l
 
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