Як повідомляє avianews.com, про це свідчать дані системи бронювання авіаперевізника.
Дивися повний текст Львів отримав пряме авіасполучення з Грузією.
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Додано: Вів 02 січ, 2018 22:42
Львів отримав пряме авіасполучення з Грузією
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Львів отримав пряме авіасполучення з Грузією.
Додано: Вів 02 січ, 2018 22:42
5400 стоит теплоходом Укрферри с Одессы в Батуми и назад с питанием на борту судна и + 300 Львов- Одесса - Львов. В итоге 5700. На 400+ грн дешевле и интереснее. Если не спешиш конечно.
Додано: Вів 02 січ, 2018 23:30
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