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Львів отримав пряме
авіасполучення з Грузією

Львів отримав пряме авіасполучення з Грузією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:42

Львів отримав пряме авіасполучення з Грузією

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє avianews.com, про це свідчать дані системи бронювання авіаперевізника.

Дивися повний текст Львів отримав пряме авіасполучення з Грузією.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:42

5400 стоит теплоходом Укрферри с Одессы в Батуми и назад с питанием на борту судна и + 300 Львов- Одесса - Львов. В итоге 5700. На 400+ грн дешевле и интереснее. Если не спешиш конечно.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 23:30

  Джон написав:5400 стоит теплоходом Укрферри с Одессы в Батуми и назад с питанием на борту судна и + 300 Львов- Одесса - Львов. В итоге 5700. На 400+ грн дешевле и интереснее. Если не спешиш конечно.

Оофигел от сравнения)))
А сколько стоит время?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 05:45

Re: Львів отримав пряме авіасполучення з Грузією

да чего-то не очень бюджетно. Киев-Батуми или Киев-Тбилиси, точно не помню, от далеко недешёвого МАУ стоило 149 евро туда/обратно.
flashgingo
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