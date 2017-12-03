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В Європі і США споруджують
пішохідні мости для тварин

В Європі і США споруджують пішохідні мости для тварин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 08:41

В Європі і США споруджують пішохідні мости для тварин

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповідає dnpmag.com.

Дивися повний текст В Європі і США споруджують пішохідні мости для тварин.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 08:41

пешеходный мост строится для пешеходов. Пешеход по определению человек,а не животное. Пишите правильно.
ceba
 
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