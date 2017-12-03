Про це розповідає dnpmag.com.
Дивися повний текст В Європі і США споруджують пішохідні мости для тварин.
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Додано: Сер 03 січ, 2018 08:41
В Європі і США споруджують пішохідні мости для тварин
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Європі і США споруджують пішохідні мости для тварин.
Додано: Сер 03 січ, 2018 08:41
пешеходный мост строится для пешеходов. Пешеход по определению человек,а не животное. Пишите правильно.
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