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Власники «єврономерів» лише
за рік поповнили бюджет...

Власники «єврономерів» лише за рік поповнили бюджет...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 10:53

Власники «єврономерів» лише за рік поповнили бюджет...

Пропонуємо до обговорення:
Державна фіскальна служба стягнула майже 40 млн грн штрафів.

Дивися повний текст Власники «єврономерів» лише за рік поповнили бюджет країни на 40 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 10:53

Будет ли в Украине государство для людей, а не люди для государства?
Вопрос этот больше похож на констатацию безнадёги.
27661
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 11:26

Лично я пополнил почти на 100000 растаможив по Закону.
И таких как я десятки тысяч.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 12:11

Пора делать как в Польше. Важно остановить все эти коррупционные схемы, и сделать растоможку за 100 баксов. Итак столько налоговых денег отдаём за бензин...
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 13:13

  27661 написав:Будет ли в Украине государство для людей, а не люди для государства?
Вопрос этот больше похож на констатацию безнадёги.


С этих денег была заплачена пенсия и пособие 50000 одиноких стариков.

Так звучит социальнее ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 15:08

Re: социальнее

  yarg написав:С этих денег была заплачена пенсия и пособие 50000 одиноких стариков.

Украина зарабатывает пенсии штрафами. Данная статься доходов включена в бюджет страны?
sal
 
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