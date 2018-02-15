Державна фіскальна служба стягнула майже 40 млн грн штрафів.
Дивися повний текст Власники «єврономерів» лише за рік поповнили бюджет країни на 40 мільйонів.
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Додано: Сер 03 січ, 2018 10:53
Власники «єврономерів» лише за рік поповнили бюджет...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власники «єврономерів» лише за рік поповнили бюджет країни на 40 мільйонів.
Додано: Сер 03 січ, 2018 10:53
Будет ли в Украине государство для людей, а не люди для государства?
Вопрос этот больше похож на констатацию безнадёги.
Додано: Сер 03 січ, 2018 11:26
Лично я пополнил почти на 100000 растаможив по Закону.
И таких как я десятки тысяч.
Додано: Сер 03 січ, 2018 12:11
Пора делать как в Польше. Важно остановить все эти коррупционные схемы, и сделать растоможку за 100 баксов. Итак столько налоговых денег отдаём за бензин...
Додано: Сер 03 січ, 2018 13:13
Додано: Сер 03 січ, 2018 15:08
Re: социальнее
Додано: Сер 03 січ, 2018 20:24
не нравятся пенсии ? ну ладно - пособия сиротам. Конечно штрафы включены в бюджет. Куда же им еще быть включенными ? все законно.
зрадофилам очень хочется чтобы штрафы забирал в большой мешок страшный порошенко и перегонял в оффшоры но увы.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:44
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ось це правильно:
ольгіно пише під своїми табельними номерами
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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