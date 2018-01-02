Саме стільки доведеться заплатити автомобілістам Австрії за роботу двигуна вхолосту на паркінгу і за інші гріхи, які в Україні не вважаються порушеннями зовсім.
Дивися повний текст За холостий прогрів мотора в Австрії штрафуватимуть на 5 тисяч євро.
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Додано: Сер 03 січ, 2018 11:42
За холостий прогрів мотора в Австрії штрафуватимуть на 5...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За холостий прогрів мотора в Австрії штрафуватимуть на 5 тисяч євро.
Додано: Сер 03 січ, 2018 11:42
И за сигнализации бы штрафовать не помешало бы, а то дырчат сволочи по утрам под окнами, и воют по ночам.
Додано: Сер 03 січ, 2018 12:00
авто в курсе, что средний возраст автомобиля в украине 20 лет!!!
таким автомобилям прогрев нужен!!!
Додано: Сер 03 січ, 2018 12:16
Никогда не грел двигатель специально и так уже более 10 лет. Завел, осмотрелся, пристегнулся и поехал. Главное - не "топить" вначале, пока стрелка не дойдет до нормальной температуры, ехать спокойно, не газовать. Никаких проблем с двигателем, от слова совсем. Масло НИ РАЗУ не доливал между ТО. Даже родной катализатор стоит.
Додано: Сер 03 січ, 2018 12:21
Re: За холостий прогрів мотора в Австрії штрафуватимуть на 5
Прогрев двигателя нужен был карбюраторным моторам, чтобы прогреть камеру сгорания, чтобы бензин не конденсировался в ней, а сгорал в виде паровой взвеси.
Сейчас, в инжекторных движках уже нет такой необходимости, так как впрыскивается в камеру сгорания уже в нужном виде.
Сел, завёл, секунд 20-30 постоял для очистки совести, и поехал потихоньку.
Прокремлевский тролль.
Додано: Сер 03 січ, 2018 12:42
Re: За холостий прогрів мотора в Австрії штрафуватимуть на 5
Вот вам и ответ на вопрос: почему раньше иномарки пробегали до капремонта двигателя 500 000 км и более, а сейчас только 200-250 тыс.
Додано: Сер 03 січ, 2018 12:47
И замерзшие стекла не размораживал, заднее не отогревал? По приборам, как в танке?
Додано: Сер 03 січ, 2018 13:10
В Австралии со стоянки в шесть утра при минус 10-20 прям вот так - "селипоехал" в тёплой и не дёргающейся машине?
Автомат тоже надо прогревать, иначе накроется при разгоне, особенно резком.
Додано: Сер 03 січ, 2018 13:26
Прогрев современным двигателям нужен. Материалы не перестали расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении. Езжу на японце 2010 года (двигатель ставится и на новые авто) - в инструкции указано, что начинать движение можно, предварительно прогрев двигатель до определенного показателя (когда стрелка переместилась в рабочую зону). В Маздах 6-х есть лампа контрольная. Так что трогаться сразу не стоит ни на одном авто. А данные требования австрийцев связаны, в первую очередь, с заботой об экологии. Ибо чем быстрее двигатель прогреется - тем быстрее он выйдет на оптимальный режим по выбросам. Ну а поскольку прогревается двигатель в движении намного быстрее - вот и даются такие советы. Так что, с точки зрения экологии - надо трогаться сразу. С точки зрения ресурса - стоит прогреть приблизительно градусов до 50. Ну или, если грубо выражаться, пока стрелка показателя температуры не сдвинется с места.
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