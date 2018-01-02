За холостий прогрів мотора в Австрії штрафуватимуть на 5...

Додано: Сер 03 січ, 2018 13:26

Прогрев современным двигателям нужен. Материалы не перестали расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении. Езжу на японце 2010 года (двигатель ставится и на новые авто) - в инструкции указано, что начинать движение можно, предварительно прогрев двигатель до определенного показателя (когда стрелка переместилась в рабочую зону). В Маздах 6-х есть лампа контрольная. Так что трогаться сразу не стоит ни на одном авто. А данные требования австрийцев связаны, в первую очередь, с заботой об экологии. Ибо чем быстрее двигатель прогреется - тем быстрее он выйдет на оптимальный режим по выбросам. Ну а поскольку прогревается двигатель в движении намного быстрее - вот и даются такие советы. Так что, с точки зрения экологии - надо трогаться сразу. С точки зрения ресурса - стоит прогреть приблизительно градусов до 50. Ну или, если грубо выражаться, пока стрелка показателя температуры не сдвинется с места.