За холостий прогрів мотора в Австрії штрафуватимуть на 5...

Додано: Сер 03 січ, 2018 19:58

Watcher написав: vak написав: И замерзшие стекла не размораживал, заднее не отогревал? По приборам, как в танке? И замерзшие стекла не размораживал, заднее не отогревал? По приборам, как в танке?



Это бывает у меня ОЧЕНЬ редко, скорее исключение чем правило: не чаще раза-двух в месяц. Машина стоит в подземном паркинге, а там всегда плюс при любой погоде. Заднее вообще оттаивает при подогреве очень быстро, но необходимость в этом крайне нечастая. Это бываетОЧЕНЬ редко, скорее исключение чем правило: не чаще раза-двух в месяц., а там всегда плюс при любой погоде. Заднее вообще оттаивает при подогреве очень быстро, но необходимость в этом крайне нечастая.

за очистку автомобиля от снега на парковке при работающем двигателе

Австралия.

Автолюбитель пожаловался в городские службы, что его оштрафовали менее чем через минуту после того, как он запарковал машину. Потратив примерно полминуты на копание в дипломате дабы наскрести 8 баксов на пару часов стоянки, мужчина направился к парковочному автомату в восьми шагах от машины и обнаружил вылупившегося на него представителя горслужб.

– А ты откуда тут взялся? – спросил страж парковки, после чего оповестил автомобилиста, что ему уже оперативно выписали штраф на 58 австралийских баксов. Мало-ли, что он не успел дойти до автомата

Австрийский автомобильный клуб OAMTC напомнил местным автомобилистам о том, чтоДля вас специально выделил. Вы б еще про гараж написалиЗимой, при минусовой температуре воздуха и после снегопада, не заводя двигатель и не включив обогрев стекол, снег то сгрести еще можно, а КАК очистить наледь со стекол? В Австрии изобрели ноу-хау способ?Штраф, родня другим идиотским...даже страны похожи в названии