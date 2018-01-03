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За холостий прогрів мотора в
Австрії штрафуватимуть на 5...

За холостий прогрів мотора в Австрії штрафуватимуть на 5...
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  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 18:52

Cactus
на западе логика в бессмысленности и вредности прогрева двигателя следующая: сразу после старта, когда лямбда-зонды ещё не работают с двигатель подается переобогащённая смесь. Весь бензин не сгорает (поэтому на морозе после старта из выхлопной несёт бензином), а он - прекрасный растворитель и быстро смывает масло с цилиндров. Маслонасос связан с валом и на холостых едва работает поэтому во время прогрева поршни "шаркают" по цилиндрам с недостаточной смазкой.

Прогревайте далее :)
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 19:21

  serega_rubin написав:У меня даже кнопка для прогрева двигателя есть...
Он однозначно нужен.
Да и при остановке нужно побыть на холостых что бы в турбине масло не коксовалось.

Ниссан патфайдер 2.5?
Однозначно греть, и лишь прогрев, давать под зад(выше 2000 об/мин)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 19:26

  Dear_Sir написав:Cactus
на западе логика в бессмысленности и вредности прогрева двигателя следующая:... сразу после старта, когда лямбда-зонды ещё не работают с двигатель подается переобогащённая смесь. Весь бензин не сгорает (поэтому на морозе после старта из выхлопной несёт бензином), а он - прекрасный растворитель и быстро смывает масло с цилиндров. Маслонасос связан с валом и на холостых едва работает поэтому во время прогрева поршни "шаркают" по цилиндрам с недостаточной смазкой.
Прогревайте далее :)

Логики здесь нету. Маслонасос поршни не смазывает. Их смазывает коленвал когда разбрызгивает масло из поддона картера.
helorit
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 19:30

  vak написав: И замерзшие стекла не размораживал, заднее не отогревал? По приборам, как в танке?


Это бывает у меня ОЧЕНЬ редко, скорее исключение чем правило: не чаще раза-двух в месяц. Машина стоит в подземном паркинге, а там всегда плюс при любой погоде. Заднее вообще оттаивает при подогреве очень быстро, но необходимость в этом крайне нечастая. :mrgreen:
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 19:48

  Watcher написав:
  vak написав: И замерзшие стекла не размораживал, заднее не отогревал? По приборам, как в танке?


Это бывает у меня ОЧЕНЬ редко, скорее исключение чем правило: не чаще раза-двух в месяц. Машина стоит в подземном паркинге, а там всегда плюс при любой погоде. Заднее вообще оттаивает при подогреве очень быстро, но необходимость в этом крайне нечастая. :mrgreen:


и к чему ваш частный случай? в эмиратах +40 и тоже особо прогревать не нужно и шо?
никому не приходило в голову что кто то просто решил скубануть денег с тех кто бережет ресурс двигателя?
смотрите гонки, надеюсь все видели что нормальные тормоза начинают работать после прогрева, шины тоже, автомобили тоже не на холодную выкатываются на старт. и не нужно смешивать прогрев нового автомобиля со старым корчем с выпиляным катализатором и гнилым глушителем который всем мешает.

есть авто с подогревом лобового, есть с электроподогревом воздуха для того что б не ждать прогрева мотора для обогрева салона, а есть обычные автомобили - зачем сравнивать хрен с пальцем? еще бы электромобиль приплели с тем что его прогревать не нужно!
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Сер 03 січ, 2018 20:04, всього редагувалось 1 раз.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 19:58

  Watcher написав:
  vak написав: И замерзшие стекла не размораживал, заднее не отогревал? По приборам, как в танке?


Это бывает у меня ОЧЕНЬ редко, скорее исключение чем правило: не чаще раза-двух в месяц. Машина стоит в подземном паркинге, а там всегда плюс при любой погоде. Заднее вообще оттаивает при подогреве очень быстро, но необходимость в этом крайне нечастая. :mrgreen:

Австрийский автомобильный клуб OAMTC напомнил местным автомобилистам о том, что за очистку автомобиля от снега на парковке при работающем двигателе

Для вас специально выделил. Вы б еще про гараж написали :roll:


Зимой, при минусовой температуре воздуха и после снегопада, не заводя двигатель и не включив обогрев стекол, снег то сгрести еще можно, а КАК очистить наледь со стекол? В Австрии изобрели ноу-хау способ? :roll:
Штраф, родня другим идиотским...даже страны похожи в названии 8)
Австралия.
Автолюбитель пожаловался в городские службы, что его оштрафовали менее чем через минуту после того, как он запарковал машину. Потратив примерно полминуты на копание в дипломате дабы наскрести 8 баксов на пару часов стоянки, мужчина направился к парковочному автомату в восьми шагах от машины и обнаружил вылупившегося на него представителя горслужб.
– А ты откуда тут взялся? – спросил страж парковки, после чего оповестил автомобилиста, что ему уже оперативно выписали штраф на 58 австралийских баксов. Мало-ли, что он не успел дойти до автомата
:mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 20:53

EKO
Обогрев лобового и заднего стекла решат ваши проблемы. Заднее стекло обогревается практически на всех автомобилях.
Ваш кэп.
Востаннє редагувалось Олег77 в Сер 03 січ, 2018 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 20:57

Re: За холостий прогрів мотора в Австрії штрафуватимуть на 5

  Олег77 написав:заднего стекла решат ваши проблемы. Заднее стекло оборевается практически на всех автомобилях.
Ваш кэп.


а ветровое, оно вроде как нужнее, капитан очевидность?
в ягуаре вроде вообще есть режим "разморозка", а всем остальным что делать?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:06

Так есть же спрей для разморозки стекол...
onlydenis
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:13

Slon_Nosov
Ford Focus-греется оба стекла, Ягуар не нужен.
На KIA и Хюндай, как минимум на российских комплектациях эта опция тоже есть, не знаю, как на наших.
Остальным шкрябать скребком и завидовать.
Олег77
 
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