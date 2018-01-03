Обогрев стекол и зеркал включается при заведенном двиг-ле.
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Додано: Сер 03 січ, 2018 21:28
Додано: Сер 03 січ, 2018 21:30
Додано: Сер 03 січ, 2018 21:31
к слову, у меня на скорпаке 1992 года был подогрев ветрового и что?
а тем у кого авто нет и это пофиг, к чему ваше "завидовать"?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Сер 03 січ, 2018 21:31
vak
Да, только время разморозки уменьшается в разы.
Достаточно нижнему слою оттаять и вся масса легко снимается скребком.
Додано: Сер 03 січ, 2018 21:32
пешеход детектед?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Сер 03 січ, 2018 21:34
Slon_Nosov
У кого авто нет-им вообще в этой теме делать нечего, очевидно, они двигатель не прогревают. Но я просто говорю за то, что обледенение лобового стекла выставляют какой то неразрешимой проблемой, хотя есть и обогревы и спреи. Да и с нашей нынешней зимой, я за декабрь месяц по моему один раз только обогрев включал.
Додано: Сер 03 січ, 2018 21:38
Да. Но тема то о том, что нельзя прогревать (заводить двиг.) во время уборки снега и обледенения. Замкнутый круг. Ускорить обогревами не получится. Получается, что только "химия", которая будет вредить экологии, для сохранения которой нельзя прогревать...
Хотя, я думаю, что в тексте новости присутствуют особенности перевода и перепечатки, может быть упущены существенные условия, которые искажают смысл. Для финансов - это не редкость.
Додано: Сер 03 січ, 2018 21:39
Re: За холостий прогрів мотора в Австрії штрафуватимуть на 5
разговор за Австрию и то что людей думают штрафовать за бережное отношение к ресурсу мотора....
аргументы за отапливаемый паркинг и киевскую температуру не канают...
обновление авто через 3 года тоже.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Сер 03 січ, 2018 21:44
даже в десятилетнем фольцвагене есть електрообогрев лобовухи (нитка в стекле). прогрев не нужен, особенно современным технологичным движкам. просто не наваливать на холодную - и никаких проблем не будет.
это мифы с дедовских времен, старые ведра без прогрева плохо работали, это да.
Додано: Сер 03 січ, 2018 21:52
Slon_Nosov
Какое еще бережное отношение к ресурсу? Стоя на хх вы его еще больше гробите, очевидно же, что при езде на умеренных оборотах-до 3000 где то и меньше двигатель прогреется значительно быстрее.
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