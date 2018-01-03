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За холостий прогрів мотора в
Австрії штрафуватимуть на 5...

За холостий прогрів мотора в Австрії штрафуватимуть на 5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:54

  Олег77 написав:Slon_Nosov
Какое еще бережное отношение к ресурсу? Стоя на хх вы его еще больше гробите, очевидно же, что при езде на умеренных оборотах-до 3000 где то и меньше двигатель прогреется значительно быстрее.


колхозники не поймут. другие такие же аргументированно "докажут" что от ремня безпеки только вред и неудобства, потому тру мужики не пристегиваются никогда. эти же тупари совковые любители купить чудо магниты для снижения расхода :mrgreen:
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:08

trololo
Не ну если там древняя жига с карбюратором-может смысл и есть, но на любой современной с инжектором вообще не понимаю зачем стоять и молотить, чтобы двигатель угробить побыстрее?
Олег77
 
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