За холостий прогрів мотора в Австрії штрафуватимуть на 5...

колхозники не поймут. другие такие же аргументированно "докажут" что от ремня безпеки только вред и неудобства, потому тру мужики не пристегиваются никогда. эти же тупари совковые любители купить чудо магниты для снижения расхода
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Додано: Сер 03 січ, 2018 21:54
колхозники не поймут. другие такие же аргументированно "докажут" что от ремня безпеки только вред и неудобства, потому тру мужики не пристегиваются никогда. эти же тупари совковые любители купить чудо магниты для снижения расхода
Додано: Сер 03 січ, 2018 22:08
trololo
Не ну если там древняя жига с карбюратором-может смысл и есть, но на любой современной с инжектором вообще не понимаю зачем стоять и молотить, чтобы двигатель угробить побыстрее?
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