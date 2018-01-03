колхозники не поймут. другие такие же аргументированно "докажут" что от ремня безпеки только вред и неудобства, потому тру мужики не пристегиваются никогда. эти же тупари совковые любители купить чудо магниты для снижения расхода
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Додано: Сер 03 січ, 2018 21:54
колхозники не поймут. другие такие же аргументированно "докажут" что от ремня безпеки только вред и неудобства, потому тру мужики не пристегиваются никогда. эти же тупари совковые любители купить чудо магниты для снижения расхода
Додано: Сер 03 січ, 2018 22:08
trololo
Не ну если там древняя жига с карбюратором-может смысл и есть, но на любой современной с инжектором вообще не понимаю зачем стоять и молотить, чтобы двигатель угробить побыстрее?
Додано: Чет 04 січ, 2018 00:19
это дыбилизм из другой вселенной... почистить машину от снега 5 минут... за это время расколотается масло и нагреется подогрев сидений... я чего то не понимаю...
Додано: Чет 04 січ, 2018 00:56
Re: За холостий прогрів мотора в Австрії штрафуватимуть на 5
"..все говорят АК, а как поднять бабла..." - правильно: ввести штрафы за работающий на парковке двигатель. Объяснение простое: в европейских странах все штрафы с автомобилистов идут в городскую казну. Не в гос. бюджет, а именно городу, потому так много идиотских правил и конских штрафов.
Додано: Чет 04 січ, 2018 01:53
Да-да. Они вообще тупые загнивающие гейропейцы. То ли дело мы, процветающие постсовки с умными автолюбителями и порядком на дорогах)
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Чет 04 січ, 2018 10:24
В моем понимании, если двигатель не нуждается в прогреве, значит он сразу после пуска может использоваться во всем диапазоне оборотов и нагрузок. А Вы и другие пишите "... и поехал потихоньку". А чего потихоньку, ведь современный двигатель греть не нужно.
То, о чем пишут в этой статье и Вы, правильнее назвать не отсутствием прогрева, а прогревом на ходу.
Вывод: прогрев нужен, а как греть - каждый решает сам.... не в Австрии, конечно... за австрийцев уже все решили...
Додано: Чет 04 січ, 2018 10:26
Почему Вы думаете, что прогрев на холостых способствует сокращению ресурса двигателя?
Есть объективно доказанная зависимость? Или только мнения экспертов, которые тоже хотят кушать?
Додано: Чет 04 січ, 2018 10:29
Ок. Возможно, они правильнее нас. Но скажите, как очистить лобовое стекло ото льда? Только скребком идеально не получится.
Додано: Чет 04 січ, 2018 10:58
Судя по комментариям здесь собрались самые умные украинские инженера-конструкторы, которые по квалификации на голову выше своих немецких и японских коллег )))) Исходя из вышеописанного вам вопрос, если вы такие умные (умнее немцев и японцев), то почему ездите на ИХ автомобилях, порой б.у., почему не на отечественных, вы ведь "умнее" немецких специалистов, значит вам сконструировать свой авто не составляет никакого труда ? или руки из .... ну вы знаете из какого места ростут, а просто язык подвешен ?
Додано: Чет 04 січ, 2018 11:02
А в моей Субару 2012 вообще нет указателя температуры двигателя. И чего мне ждать?)))
Равно, как "производители не заинтерисованны в увеличении ресурса работы двигателя"- общества автолюбителей, и в той же Австрии в т.ч., собирают и регулярно публикуют -данные о надежности авто, стоимости ремонта по годам и т.п.
Выбирая Субару, я ориентировался на эти данные.
То что в мире, в целом, в конце 2го тысячилетия победила концепция снижения ресурса работы сложных агрегатов- это факт. Морально они устаревают быстрее, чем наступает физический износ.(тоже в холодильной технике, которой я занимаюсь).
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