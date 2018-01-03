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За холостий прогрів мотора в
Австрії штрафуватимуть на 5...

За холостий прогрів мотора в Австрії штрафуватимуть на 5...
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:54

  Олег77 написав:Slon_Nosov
Какое еще бережное отношение к ресурсу? Стоя на хх вы его еще больше гробите, очевидно же, что при езде на умеренных оборотах-до 3000 где то и меньше двигатель прогреется значительно быстрее.


колхозники не поймут. другие такие же аргументированно "докажут" что от ремня безпеки только вред и неудобства, потому тру мужики не пристегиваются никогда. эти же тупари совковые любители купить чудо магниты для снижения расхода :mrgreen:
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:08

trololo
Не ну если там древняя жига с карбюратором-может смысл и есть, но на любой современной с инжектором вообще не понимаю зачем стоять и молотить, чтобы двигатель угробить побыстрее?
Олег77
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 00:19

это дыбилизм из другой вселенной... почистить машину от снега 5 минут... за это время расколотается масло и нагреется подогрев сидений... я чего то не понимаю...
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 00:56

Re: За холостий прогрів мотора в Австрії штрафуватимуть на 5

"..все говорят АК, а как поднять бабла..." - правильно: ввести штрафы за работающий на парковке двигатель. Объяснение простое: в европейских странах все штрафы с автомобилистов идут в городскую казну. Не в гос. бюджет, а именно городу, потому так много идиотских правил и конских штрафов.
pivy21
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 01:53

  pivy21 написав:"..все говорят АК, а как поднять бабла..." - правильно: ввести штрафы за работающий на парковке двигатель. Объяснение простое: в европейских странах все штрафы с автомобилистов идут в городскую казну. Не в гос. бюджет, а именно городу, потому так много идиотских правил и конских штрафов.

Да-да. Они вообще тупые загнивающие гейропейцы. То ли дело мы, процветающие постсовки с умными автолюбителями и порядком на дорогах)
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:24

  Дваждыдвашник написав:Прогрев двигателя нужен был карбюраторным моторам, чтобы прогреть камеру сгорания, чтобы бензин не конденсировался в ней, а сгорал в виде паровой взвеси.
Сейчас, в инжекторных движках уже нет такой необходимости, так как впрыскивается в камеру сгорания уже в нужном виде.
Сел, завёл, секунд 20-30 постоял для очистки совести, и поехал потихоньку.

В моем понимании, если двигатель не нуждается в прогреве, значит он сразу после пуска может использоваться во всем диапазоне оборотов и нагрузок. А Вы и другие пишите "... и поехал потихоньку". А чего потихоньку, ведь современный двигатель греть не нужно.
То, о чем пишут в этой статье и Вы, правильнее назвать не отсутствием прогрева, а прогревом на ходу.
Вывод: прогрев нужен, а как греть - каждый решает сам.... не в Австрии, конечно... за австрийцев уже все решили...
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:26

  Олег77 написав:trololo
Не ну если там древняя жига с карбюратором-может смысл и есть, но на любой современной с инжектором вообще не понимаю зачем стоять и молотить, чтобы двигатель угробить побыстрее?

Почему Вы думаете, что прогрев на холостых способствует сокращению ресурса двигателя?
Есть объективно доказанная зависимость? Или только мнения экспертов, которые тоже хотят кушать?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:29

  SMOKE написав:
  pivy21 написав:"..все говорят АК, а как поднять бабла..." - правильно: ввести штрафы за работающий на парковке двигатель. Объяснение простое: в европейских странах все штрафы с автомобилистов идут в городскую казну. Не в гос. бюджет, а именно городу, потому так много идиотских правил и конских штрафов.

Да-да. Они вообще тупые загнивающие гейропейцы. То ли дело мы, процветающие постсовки с умными автолюбителями и порядком на дорогах)

Ок. Возможно, они правильнее нас. Но скажите, как очистить лобовое стекло ото льда? Только скребком идеально не получится.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:58

Судя по комментариям здесь собрались самые умные украинские инженера-конструкторы, которые по квалификации на голову выше своих немецких и японских коллег )))) Исходя из вышеописанного вам вопрос, если вы такие умные (умнее немцев и японцев), то почему ездите на ИХ автомобилях, порой б.у., почему не на отечественных, вы ведь "умнее" немецких специалистов, значит вам сконструировать свой авто не составляет никакого труда ? или руки из .... ну вы знаете из какого места ростут, а просто язык подвешен ?
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 11:02

  lenta19 написав:Прогрев современным двигателям нужен. Материалы не перестали расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении. Езжу на японце 2010 года (двигатель ставится и на новые авто) - в инструкции указано, что начинать движение можно, предварительно прогрев двигатель до определенного показателя (когда стрелка переместилась в рабочую зону).


А в моей Субару 2012 вообще нет указателя температуры двигателя. И чего мне ждать?)))
Равно, как "производители не заинтерисованны в увеличении ресурса работы двигателя"- общества автолюбителей, и в той же Австрии в т.ч., собирают и регулярно публикуют -данные о надежности авто, стоимости ремонта по годам и т.п.
Выбирая Субару, я ориентировался на эти данные.
То что в мире, в целом, в конце 2го тысячилетия победила концепция снижения ресурса работы сложных агрегатов- это факт. Морально они устаревают быстрее, чем наступает физический износ.(тоже в холодильной технике, которой я занимаюсь).
Cris
 
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