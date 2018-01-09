За холостий прогрів мотора в Австрії штрафуватимуть на 5...

Так и не понял, почему "рекомендации" от бухарика дяди васи из гаража считаются более правильными, чем от разработчиков-"гейропейцев" ..... Совок неистребим ?
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Додано: Сер 10 січ, 2018 13:56
Так и не понял, почему "рекомендации" от бухарика дяди васи из гаража считаются более правильными, чем от разработчиков-"гейропейцев" ..... Совок неистребим ?
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