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За холостий прогрів мотора в
Австрії штрафуватимуть на 5...

За холостий прогрів мотора в Австрії штрафуватимуть на 5...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:56

  Slon_Nosov написав:
  trololo написав:прогревать нужно, но на ходу, а не стоя на месте.


"прогревать нужно, но на ходу" - это вы такое девушке в постеле расскажите, она вам расскажет о пользе прогрева до начала движения...
:mrgreen:

Так и не понял, почему "рекомендации" от бухарика дяди васи из гаража считаются более правильными, чем от разработчиков-"гейропейцев" ..... Совок неистребим ?
bolex
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