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За холостий прогрів мотора в Австрії штрафуватимуть на 5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 січ, 2018 23:56
нам бы так... надоели уже эти вонючки под окнами каждое утро...
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yarg
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