7 грудня Верховна Рада обмежила безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць вартістю 150 євро кожна.
Дивися повний текст Введення податку на посилки з-за кордону відклали на рік.
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Додано: Сер 03 січ, 2018 11:44
Введення податку на посилки з-за кордону відклали на рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Введення податку на посилки з-за кордону відклали на рік.
Додано: Сер 03 січ, 2018 11:46
Кстати, на России его отложили чуть раньше. А потом у нас. Совпадение?
Всё IMHO
Додано: Сер 03 січ, 2018 11:47
Ну кисонька, ну еще капельку ... нужно еще один особнячек прикупить, немного на яхту не хватает ...
Додано: Сер 03 січ, 2018 12:55
Отложили по одной простой причине: нет никакой возможности корректно администрировать посылки и идентифицировать по базе кому они предназначены. Нет ни соответствующего софта, ни железа под него, ни персонала IT для сопровождения всего этого. Возможно, за год что-то и изменится, но...
Додано: Сер 03 січ, 2018 12:57
Последнее время пишут о суммарной стоимостью 150 евро, или стоимостью посылки до 50 евро, т.е. уменьшили в три раза: со 150 евро до 50 евро.
Китайскую мобилку уже не купишь.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Сер 03 січ, 2018 13:40
Вообще не понятно, одни пишут "3 посылки по 150 каждая", другие "3 посылки 150 суммарно". В любом случае если человек покупает для себя, то он может купить мобилу за 150, просто в этом месяце больше ничего не покупать. Можно еще на жену, на ребенка.
Додано: Сер 03 січ, 2018 13:43
Есть еще нюанс в том, что время прихода посылки не всегда предсказуемо.
Вообще у меня такое подозрение что предполагаемая прибыль для бюджета в итоге окажется меньше, чем себестоимость работы этого учета.
Кроме того, если кто-то заказал кучу мелочевки (например 5 разных посылок от 5 до 10$), то тоже глупо заставлять за это платить. вроде как и не проблема заплатить пошлину с двух последних, но расходы на администрирование этой кухни потянут больше, чем пошлина.
Додано: Сер 03 січ, 2018 14:34
"ввезення на митну територію України на адресу одного одержувача (фізичної особи) у перших трьох міжнародних поштових та/або міжнародних експрес-відправленнях протягом одного календарного місяця товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, в одній депеші у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника у міжнародних експрес-відправленнях"
Как сказал Добкин - просто в законе по д***** написано.
С одной стороны чётко написано - суммарная стоимость до 150 евро. Затем через запятую в одном отправлении.
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