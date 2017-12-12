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Введення податку на посилки
з-за кордону відклали на рік

Введення податку на посилки з-за кордону відклали на рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 11:44

Введення податку на посилки з-за кордону відклали на рік

Пропонуємо до обговорення:
7 грудня Верховна Рада обмежила безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць вартістю 150 євро кожна.

Дивися повний текст Введення податку на посилки з-за кордону відклали на рік.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 11:46

Кстати, на России его отложили чуть раньше. А потом у нас. Совпадение? :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 11:47

Ну кисонька, ну еще капельку ... нужно еще один особнячек прикупить, немного на яхту не хватает ...
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 11:58

Там сразу был 2019 год, но зрадогоны истерику подняли...
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 12:55

Отложили по одной простой причине: нет никакой возможности корректно администрировать посылки и идентифицировать по базе кому они предназначены. Нет ни соответствующего софта, ни железа под него, ни персонала IT для сопровождения всего этого. Возможно, за год что-то и изменится, но...
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 12:57

Последнее время пишут о суммарной стоимостью 150 евро, или стоимостью посылки до 50 евро, т.е. уменьшили в три раза: со 150 евро до 50 евро.
Китайскую мобилку уже не купишь. :oops:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 13:40

  zloy_ukr написав:Последнее время пишут о суммарной стоимостью 150 евро, или стоимостью посылки до 50 евро, т.е. уменьшили в три раза: со 150 евро до 50 евро.
Китайскую мобилку уже не купишь. :oops:


Вообще не понятно, одни пишут "3 посылки по 150 каждая", другие "3 посылки 150 суммарно". В любом случае если человек покупает для себя, то он может купить мобилу за 150, просто в этом месяце больше ничего не покупать. Можно еще на жену, на ребенка.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 13:43

  Watcher написав:Отложили по одной простой причине: нет никакой возможности корректно администрировать посылки и идентифицировать по базе кому они предназначены. Нет ни соответствующего софта, ни железа под него, ни персонала IT для сопровождения всего этого. Возможно, за год что-то и изменится, но...


Есть еще нюанс в том, что время прихода посылки не всегда предсказуемо.
Вообще у меня такое подозрение что предполагаемая прибыль для бюджета в итоге окажется меньше, чем себестоимость работы этого учета.

Кроме того, если кто-то заказал кучу мелочевки (например 5 разных посылок от 5 до 10$), то тоже глупо заставлять за это платить. вроде как и не проблема заплатить пошлину с двух последних, но расходы на администрирование этой кухни потянут больше, чем пошлина.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 14:34

  galex написав:
  zloy_ukr написав:Последнее время пишут о суммарной стоимостью 150 евро, или стоимостью посылки до 50 евро, т.е. уменьшили в три раза: со 150 евро до 50 евро.
Китайскую мобилку уже не купишь. :oops:


Вообще не понятно, одни пишут "3 посылки по 150 каждая", другие "3 посылки 150 суммарно". В любом случае если человек покупает для себя, то он может купить мобилу за 150, просто в этом месяце больше ничего не покупать. Можно еще на жену, на ребенка.


"ввезення на митну територію України на адресу одного одержувача (фізичної особи) у перших трьох міжнародних поштових та/або міжнародних експрес-відправленнях протягом одного календарного місяця товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, в одній депеші у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника у міжнародних експрес-відправленнях"

Как сказал Добкин - просто в законе по д***** написано.
С одной стороны чётко написано - суммарная стоимость до 150 евро. Затем через запятую в одном отправлении.
freeze
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