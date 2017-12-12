Введення податку на посилки з-за кордону відклали на рік

Додано: Сер 03 січ, 2018 16:48

freeze написав: galex написав: zloy_ukr написав: Последнее время пишут о суммарной стоимостью 150 евро, или стоимостью посылки до 50 евро, т.е. уменьшили в три раза: со 150 евро до 50 евро.

Китайскую мобилку уже не купишь. Последнее время пишут о суммарной стоимостью 150 евро, или стоимостью посылки до 50 евро, т.е. уменьшили в три раза: со 150 евро до 50 евро.Китайскую мобилку уже не купишь.



Вообще не понятно, одни пишут "3 посылки по 150 каждая", другие "3 посылки 150 суммарно". В любом случае если человек покупает для себя, то он может купить мобилу за 150, просто в этом месяце больше ничего не покупать. Можно еще на жену, на ребенка. Вообще не понятно, одни пишут "3 посылки по 150 каждая", другие "3 посылки 150 суммарно". В любом случае если человек покупает для себя, то он может купить мобилу за 150, просто в этом месяце больше ничего не покупать. Можно еще на жену, на ребенка.



"ввезення на митну територію України на адресу одного одержувача (фізичної особи) у перших трьох міжнародних поштових та/або міжнародних експрес-відправленнях протягом одного календарного місяця товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, в одній депеші у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника у міжнародних експрес-відправленнях"



Как сказал Добкин - просто в законе по д***** написано.

С одной стороны чётко написано - суммарная стоимость до 150 евро. Затем через запятую в одном отправлении. "ввезення на митну територію України на адресу одного одержувача (фізичної особи) у перших трьох міжнародних поштових та/або міжнародних експрес-відправленнях протягом одного календарного місяця товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, в одній депеші у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника у міжнародних експрес-відправленнях"Как сказал Добкин - просто в законе по д***** написано.С одной стороны чётко написано -. Затем через запятую в одном отправлении.

Ну тогда вроде понятно. Изначально я тоже подумал что суммарно имеется в виду вообще за месяц, неудивительно что некоторые журналисты так и написали "3 посылки по 50". А так получается в "в одній депеші" то бишь если я заказал 5 фонариков у одного продавца по 30 баксов, то это идет за одну посылку и я могу заказать еще две таких.Проблема в том, что если заказываешь разную мелочевку, даже оплачивая все как один заказ, оно от разных продавцов идет в разных посылках и приходит в разное время.Т.е. заказал я например мышку, фонарик, штаны и футболку, все это стоит 40 баксов в сумме. Если заказывать у разных продавцов, то хоть проплата и прошла за раз, все это рассылается разными пакетами и даже разными доставками. И за то, что придет последним, как бы нужно будет платить пошлину (плюс еще может быть разброс по времени и нельзя предсказать что в каком месяце придет)Либо искать крупный магазин с ассортиментом и просить чтобы все упаковали вместе.