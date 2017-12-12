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Введення податку на посилки з-за кордону відклали на рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 січ, 2018 16:33
Заказывал в начале декабря, приблизительно зная, что так в итоге и получится - мелочевки 9 и более- менее 3 крупных. Думал, если вдруг, в теории, все же введут, то платить 20 % сверху - все равно очень многие вещи дешевли брать с растоможкой, нежели за это же на 100 % дороже в магащинах.
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evvk1
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Додано: Сер 03 січ, 2018 16:48
freeze написав: galex написав: zloy_ukr написав:
Последнее время пишут о суммарной стоимостью 150 евро, или стоимостью посылки до 50 евро, т.е. уменьшили в три раза: со 150 евро до 50 евро.
Китайскую мобилку уже не купишь.
Вообще не понятно, одни пишут "3 посылки по 150 каждая", другие "3 посылки 150 суммарно". В любом случае если человек покупает для себя, то он может купить мобилу за 150, просто в этом месяце больше ничего не покупать. Можно еще на жену, на ребенка.
"ввезення на митну територію України на адресу одного одержувача (фізичної особи) у перших трьох міжнародних поштових та/або міжнародних експрес-відправленнях протягом одного календарного місяця товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, в одній депеші у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника у міжнародних експрес-відправленнях"
Как сказал Добкин - просто в законе по д***** написано.
С одной стороны чётко написано - суммарная стоимость до 150 евро
. Затем через запятую в одном отправлении.
Ну тогда вроде понятно. Изначально я тоже подумал что суммарно имеется в виду вообще за месяц, неудивительно что некоторые журналисты так и написали "3 посылки по 50". А так получается в "в одній депеші" то бишь если я заказал 5 фонариков у одного продавца по 30 баксов, то это идет за одну посылку и я могу заказать еще две таких.
Проблема в том, что если заказываешь разную мелочевку, даже оплачивая все как один заказ, оно от разных продавцов идет в разных посылках и приходит в разное время.
Т.е. заказал я например мышку, фонарик, штаны и футболку, все это стоит 40 баксов в сумме. Если заказывать у разных продавцов, то хоть проплата и прошла за раз, все это рассылается разными пакетами и даже разными доставками. И за то, что придет последним, как бы нужно будет платить пошлину (плюс еще может быть разброс по времени и нельзя предсказать что в каком месяце придет)
Либо искать крупный магазин с ассортиментом и просить чтобы все упаковали вместе.
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galex
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Додано: Сер 03 січ, 2018 17:38
Vint написав:
Там сразу был 2019 год, но зрадогоны истерику подняли...
не было там сразу 2019 года, на rada.gov.ua можете посмотреть все правки, и время правок указаны. Так что- как раз побоялись что люди начали на майдан подтягиваться к саакашвили, вот и на год перенесли. Я больше скажу- через год, перенесут еще на год, иначе их вынесут вперед ногами.
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Cryptos
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Додано: Сер 03 січ, 2018 17:39
galex написав:
Вообще не понятно, одни пишут "3 посылки по 150 каждая", другие "3 посылки 150 суммарно". В любом случае если человек покупает для себя, то он может купить мобилу за 150, просто в этом месяце больше ничего не покупать. Можно еще на жену, на ребенка.
в первоисточнике, т.е. в самом законе всё четко: 3 посылки в месяц, каждая по 150 евро. Т.е. технически 450 евро в месяц.
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Cryptos
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Додано: Сер 03 січ, 2018 17:45
Cryptos написав: Vint написав:
Там сразу был 2019 год, но зрадогоны истерику подняли...
не было там сразу 2019 года, на rada.gov.ua можете посмотреть все правки, и время правок указаны. Так что- как раз побоялись что люди начали на майдан подтягиваться к саакашвили, вот и на год перенесли. Я больше скажу- через год, перенесут еще на год, иначе их вынесут вперед ногами.
Не знаю. На второй день после принятия уже был пункт про 2019.
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Vint
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Додано: Сер 03 січ, 2018 18:19
Vint 4 дня, если быть точным. как раз когда к саакашвили стекаться люди начали. В общем- законы социума работают в любую эпоху
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Cryptos
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Додано: Сер 03 січ, 2018 18:31
Cryptos написав:Vint
4 дня, если быть точным. как раз когда к саакашвили стекаться люди начали. В общем- законы социума работают в любую эпоху
Ясно, а новость подана как вроде Рада специально в новогоднюю ночь собралась чтобы отложить срок введения)))
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Vint
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Додано: Сер 03 січ, 2018 20:10
Vint написав: Cryptos написав:Vint
4 дня, если быть точным. как раз когда к саакашвили стекаться люди начали. В общем- законы социума работают в любую эпоху
Ясно, а новость подана как вроде Рада специально в новогоднюю ночь собралась чтобы отложить срок введения)))
лично я потуги Михо не одобряю, но последние месяцы как-то все четче формируется мысль что Петро начинает бронзоветь, а БПП начинает откровенно борзеть. Думаю что он сыграл довольно серьезную роль для страны, в сложных условиях и ограниченных возможностях, возможно наилучший из вариантов на тот момент со своими плюсами и минусами, но боюсь в случае второго срока мы увидим несколько не ту фигуру, которая начиналась в первый (при том что все эти агрессорские фабрики/офшоры/обещания и подобные претензии серьезно не воспринимаю)
пока что я не вижу в себе желания голосовать за то и за другое, а с конкретными вариантами буду определяться ближе к выборам.
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galex
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Додано: Сер 03 січ, 2018 21:12
Cryptos
Не смешите, самая страшная проблема для людей -снизили квоту с Алиэкспресса. Никто их выносить вперед ногами за это не будет.
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Олег77
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Додано: Сер 03 січ, 2018 21:55
Громче всех, как всегда, верещат те, кто и одной посылки в месяц из-за бугра не получает. А те, кто получает - прекрасно понимают, что в той редакции закона столько лазеек, что обойти ограничения можно очень просто.
Даже, если не обходить, то карательные меры не затронут 90% юзеров. Я в том году получил более 40 посылок (не мало, как бы). Так вот: я мог без труда, тупо, на родню их раскидать
Наши бездельники в Раде "чисто случайно" не догадались привязать отправления или к номеру паспорта или к ИНН. Все нормально
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vladvlas
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