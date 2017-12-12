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Введення податку на посилки з-за кордону відклали на рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 січ, 2018 22:01
vladvlas написав:
Наши бездельники в Раде "чисто случайно" не догадались привязать отправления или к номеру паспорта или к ИНН. Все нормально
Почему не догадались? Система будет функционировать по ИНН получателя, работают над программным обеспечением. Паспорт вы терять можете, а вот ИНН навечно ваш.
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Додано: Сер 03 січ, 2018 22:26
Усложнили черный импорт в промышленных масштабах.
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