RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Введення податку на посилки
з-за кордону відклали на рік

Введення податку на посилки з-за кордону відклали на рік
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:01

  vladvlas написав:Наши бездельники в Раде "чисто случайно" не догадались привязать отправления или к номеру паспорта или к ИНН. Все нормально


Почему не догадались? Система будет функционировать по ИНН получателя, работают над программным обеспечением. Паспорт вы терять можете, а вот ИНН навечно ваш.
freeze
4
 
Повідомлень: 7092
З нами з: 02.07.14
Подякував: 1868 раз.
Подякували: 2593 раз.
 
Профіль
7
1
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:26

Усложнили черный импорт в промышленных масштабах.
Vint
 
Повідомлень: 598
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 36 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
По три в одні руки. Чому парламент ввів ліміт на посилки... 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 12 гру, 2017 12:28
37 3776
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 гру, 2017 22:20
Tip Top
Посилки за новими правилами: як тепер українці...
R2 » Вів 19 гру, 2017 14:16
9 554
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2017 00:41
slavislav151285
В Укрпошті нові митні обмеження на посилки вважають... 1, 2
R2 » Сер 13 гру, 2017 02:51
11 638
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 гру, 2017 03:37
M-A-X
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8439)
03.01.2018 23:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.