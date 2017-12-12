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Введення податку на посилки
з-за кордону відклали на рік

Введення податку на посилки з-за кордону відклали на рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:01

  vladvlas написав:Наши бездельники в Раде "чисто случайно" не догадались привязать отправления или к номеру паспорта или к ИНН. Все нормально


Почему не догадались? Система будет функционировать по ИНН получателя, работают над программным обеспечением. Паспорт вы терять можете, а вот ИНН навечно ваш.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:26

Усложнили черный импорт в промышленных масштабах.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 00:12

  Vint написав:Усложнили черный импорт в промышленных масштабах.

Поправлю: защитили черный импорт в промышленных масштабах от слишком умных. :D
Серый импорт, как возили Цитрусы и иже с ними, так и будут возить.
Попытка заставить покупать народ в своих магазинах тот же Китай, но с наценкой 100%+, ожидаемо провалится - народ будет оформлять на кума/свата/брата.
А, вот, сколько потеряет бюджет и сколько распилят денег на этом вопросе - это уже другая сказка: ведь, нужно будет запилить ПО, купить железо, на котором это ПО будет работать, набрать народ, который будет эту базу вести... короче, бездонная пропасть, в которую можно бросать деньги очень долго и очень много.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 00:41

  PSL написав:
  Vint написав:Усложнили черный импорт в промышленных масштабах.

Поправлю: защитили черный импорт в промышленных масштабах от слишком умных. :D
Серый импорт, как возили Цитрусы и иже с ними, так и будут возить.
Попытка заставить покупать народ в своих магазинах тот же Китай, но с наценкой 100%+, ожидаемо провалится - народ будет оформлять на кума/свата/брата.
А, вот, сколько потеряет бюджет и сколько распилят денег на этом вопросе - это уже другая сказка: ведь, нужно будет запилить ПО, купить железо, на котором это ПО будет работать, набрать народ, который будет эту базу вести... короче, бездонная пропасть, в которую можно бросать деньги очень долго и очень много.

Затраты на ПО отобьют залетчики.
А для личных нужд и кума/свата/брата напрягать не нужно.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 00:50

Re: Введення податку на посилки з-за кордону відклали на рік

  PSL написав:Попытка заставить покупать народ в своих магазинах тот же Китай, но с наценкой 100%+, ожидаемо провалится

В них и так покупают аж гай шумить
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Faceless
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Faceless, откуда инфа про контроль по ИНН :?:

В законе написано "на адресу одного одержувача". Про ИНН не заметил...
Кроме того, по другому закону, почтовое отправление может быть отправлено на ребенка :wink:
Подолянин
 
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