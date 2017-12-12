|
|
|
Введення податку на посилки з-за кордону відклали на рік
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 січ, 2018 22:01
vladvlas написав:
Наши бездельники в Раде "чисто случайно" не догадались привязать отправления или к номеру паспорта или к ИНН. Все нормально
Почему не догадались? Система будет функционировать по ИНН получателя, работают над программным обеспечением. Паспорт вы терять можете, а вот ИНН навечно ваш.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 7094
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 1870 раз.
- Подякували: 2597 раз.
-
- Профіль
-
7
1
Додано: Сер 03 січ, 2018 22:26
Усложнили черный импорт в промышленных масштабах.
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 599
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 04 січ, 2018 00:12
Vint написав:
Усложнили черный импорт в промышленных масштабах.
Поправлю: защитили черный импорт в промышленных масштабах от слишком умных.
Серый импорт, как возили Цитрусы и иже с ними, так и будут возить.
Попытка заставить покупать народ в своих магазинах тот же Китай, но с наценкой 100%+, ожидаемо провалится - народ будет оформлять на кума/свата/брата.
А, вот, сколько потеряет бюджет и сколько распилят денег на этом вопросе - это уже другая сказка: ведь, нужно будет запилить ПО, купить железо, на котором это ПО будет работать, набрать народ, который будет эту базу вести... короче, бездонная пропасть, в которую можно бросать деньги очень долго и очень много.
-
PSL
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 26.12.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 січ, 2018 00:41
PSL написав: Vint написав:
Усложнили черный импорт в промышленных масштабах.
Поправлю: защитили черный импорт в промышленных масштабах от слишком умных.
Серый импорт, как возили Цитрусы и иже с ними, так и будут возить.
Попытка заставить покупать народ в своих магазинах тот же Китай, но с наценкой 100%+, ожидаемо провалится - народ будет оформлять на кума/свата/брата.
А, вот, сколько потеряет бюджет и сколько распилят денег на этом вопросе - это уже другая сказка: ведь, нужно будет запилить ПО, купить железо, на котором это ПО будет работать, набрать народ, который будет эту базу вести... короче, бездонная пропасть, в которую можно бросать деньги очень долго и очень много.
Затраты на ПО отобьют залетчики.
А для личных нужд и кума/свата/брата напрягать не нужно.
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 599
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 04 січ, 2018 00:50
PSL написав:
Попытка заставить покупать народ в своих магазинах тот же Китай, но с наценкой 100%+, ожидаемо провалится
В них и так покупают аж гай шумить
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 19062
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1048 раз.
- Подякували: 4271 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 04 січ, 2018 10:14
Faceless
, откуда инфа про контроль по ИНН
В законе написано "на адресу
одного одержувача". Про ИНН не заметил...
Кроме того, по другому закону, почтовое отправление может быть отправлено на ребенка
-
Подолянин
-
-
- Повідомлень: 278
- З нами з: 25.05.14
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
реклама
|