Почему не догадались? Система будет функционировать по ИНН получателя, работают над программным обеспечением. Паспорт вы терять можете, а вот ИНН навечно ваш.
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Додано: Сер 03 січ, 2018 22:01
Додано: Чет 04 січ, 2018 00:12
Поправлю: защитили черный импорт в промышленных масштабах от слишком умных.
Серый импорт, как возили Цитрусы и иже с ними, так и будут возить.
Попытка заставить покупать народ в своих магазинах тот же Китай, но с наценкой 100%+, ожидаемо провалится - народ будет оформлять на кума/свата/брата.
А, вот, сколько потеряет бюджет и сколько распилят денег на этом вопросе - это уже другая сказка: ведь, нужно будет запилить ПО, купить железо, на котором это ПО будет работать, набрать народ, который будет эту базу вести... короче, бездонная пропасть, в которую можно бросать деньги очень долго и очень много.
Додано: Чет 04 січ, 2018 00:41
Затраты на ПО отобьют залетчики.
А для личных нужд и кума/свата/брата напрягать не нужно.
Додано: Чет 04 січ, 2018 00:50
Re: Введення податку на посилки з-за кордону відклали на рік
В них и так покупают аж гай шумить
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:14
freeze, откуда инфа про контроль по ИНН
В законе написано "на адресу одного одержувача". Про ИНН не заметил...
Кроме того, по другому закону, почтовое отправление может быть отправлено на ребенка
Востаннє редагувалось Подолянин в Чет 04 січ, 2018 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 січ, 2018 15:36
Re: Введення податку на посилки з-за кордону відклали на рік
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 04 січ, 2018 21:43
Додано: Чет 04 січ, 2018 23:08
Смотрел в конце прошлого года программу - пару экспертов плюс какие-то активисты из Рады при Минфине.
По адресу даже теоретически невозможно вести учет. Поскольку очевидно, что в этом случае даже не надо разбивать свои многочисленные отправления на других лиц, поскольку отправляете сами себе, просто указываете адрес свой, папы, мамы, детей, тети, племянников, всех своих друзей, специальных адресов зиц-председателей, и для системы учета по адресу вы сможете отправить по три посылки в месяц в каждый такой адрес самому себе. Или надо принимать изменения в законодательство, чтобы международные отправления можно было бы отправлять по месту официальной регистрации, и предоставлять перевозчику справку о месте жительства, потому что в новых ID-паспортах такая информация кстати необязательна. Что уже похоже на крепостной бред.
Про отправку на детей ничего не упоминали, ничего не могу сказать.
Хотя сейчас дитё как минимум в 14 лет уже должно иметь ИНН, иначе ему не дадут ID-паспорт.
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