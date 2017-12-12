Введення податку на посилки з-за кордону відклали на рік

Додано: Чет 04 січ, 2018 23:08

Подолянин написав: freeze, откуда инфа про контроль по ИНН



В законе написано "на адресу одного одержувача". Про ИНН не заметил...

Кроме того, по другому закону, почтовое отправление может быть отправлено на ребенка , откуда инфа про контроль по ИННВ законе написано "наодного одержувача". Про ИНН не заметил...Кроме того, по другому закону, почтовое отправление может быть отправлено на ребенка

Смотрел в конце прошлого года программу - пару экспертов плюс какие-то активисты из Рады при Минфине.По адресу даже теоретически невозможно вести учет. Поскольку очевидно, что в этом случае даже не надо разбивать свои многочисленные отправления на других лиц, поскольку отправляете сами себе, просто указываете адрес свой, папы, мамы, детей, тети, племянников, всех своих друзей, специальных адресов зиц-председателей, и для системы учета по адресу вы сможете отправить по три посылки в месяц в каждый такой адрес самому себе. Или надо принимать изменения в законодательство, чтобы международные отправления можно было бы отправлять по месту официальной регистрации, и предоставлять перевозчику справку о месте жительства, потому что в новых ID-паспортах такая информация кстати необязательна. Что уже похоже на крепостной бред.Про отправку на детей ничего не упоминали, ничего не могу сказать.Хотя сейчас дитё как минимум в 14 лет уже должно иметь ИНН, иначе ему не дадут ID-паспорт.