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Введення податку на посилки
з-за кордону відклали на рік

Введення податку на посилки з-за кордону відклали на рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:01

  vladvlas написав:Наши бездельники в Раде "чисто случайно" не догадались привязать отправления или к номеру паспорта или к ИНН. Все нормально


Почему не догадались? Система будет функционировать по ИНН получателя, работают над программным обеспечением. Паспорт вы терять можете, а вот ИНН навечно ваш.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:26

Усложнили черный импорт в промышленных масштабах.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 00:12

  Vint написав:Усложнили черный импорт в промышленных масштабах.

Поправлю: защитили черный импорт в промышленных масштабах от слишком умных. :D
Серый импорт, как возили Цитрусы и иже с ними, так и будут возить.
Попытка заставить покупать народ в своих магазинах тот же Китай, но с наценкой 100%+, ожидаемо провалится - народ будет оформлять на кума/свата/брата.
А, вот, сколько потеряет бюджет и сколько распилят денег на этом вопросе - это уже другая сказка: ведь, нужно будет запилить ПО, купить железо, на котором это ПО будет работать, набрать народ, который будет эту базу вести... короче, бездонная пропасть, в которую можно бросать деньги очень долго и очень много.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 00:41

  PSL написав:
  Vint написав:Усложнили черный импорт в промышленных масштабах.

Поправлю: защитили черный импорт в промышленных масштабах от слишком умных. :D
Серый импорт, как возили Цитрусы и иже с ними, так и будут возить.
Попытка заставить покупать народ в своих магазинах тот же Китай, но с наценкой 100%+, ожидаемо провалится - народ будет оформлять на кума/свата/брата.
А, вот, сколько потеряет бюджет и сколько распилят денег на этом вопросе - это уже другая сказка: ведь, нужно будет запилить ПО, купить железо, на котором это ПО будет работать, набрать народ, который будет эту базу вести... короче, бездонная пропасть, в которую можно бросать деньги очень долго и очень много.

Затраты на ПО отобьют залетчики.
А для личных нужд и кума/свата/брата напрягать не нужно.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 00:50

Re: Введення податку на посилки з-за кордону відклали на рік

  PSL написав:Попытка заставить покупать народ в своих магазинах тот же Китай, но с наценкой 100%+, ожидаемо провалится

В них и так покупают аж гай шумить
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:14

freeze, откуда инфа про контроль по ИНН :?:

В законе написано "на адресу одного одержувача". Про ИНН не заметил...
Кроме того, по другому закону, почтовое отправление может быть отправлено на ребенка :wink:
Востаннє редагувалось Подолянин в Чет 04 січ, 2018 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 15:36

Re: Введення податку на посилки з-за кордону відклали на рік

  Подолянин написав:Faceless, откуда инфа про контроль по ИНН

Я разве такое писал?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:43

  Faceless написав:
  Подолянин написав:Faceless, откуда инфа про контроль по ИНН

Я разве такое писал?
Сори, мой вопрос, адресован не Вам.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:08

  Подолянин написав:freeze, откуда инфа про контроль по ИНН :?:

В законе написано "на адресу одного одержувача". Про ИНН не заметил...
Кроме того, по другому закону, почтовое отправление может быть отправлено на ребенка :wink:


Смотрел в конце прошлого года программу - пару экспертов плюс какие-то активисты из Рады при Минфине.
По адресу даже теоретически невозможно вести учет. Поскольку очевидно, что в этом случае даже не надо разбивать свои многочисленные отправления на других лиц, поскольку отправляете сами себе, просто указываете адрес свой, папы, мамы, детей, тети, племянников, всех своих друзей, специальных адресов зиц-председателей, и для системы учета по адресу вы сможете отправить по три посылки в месяц в каждый такой адрес самому себе. Или надо принимать изменения в законодательство, чтобы международные отправления можно было бы отправлять по месту официальной регистрации, и предоставлять перевозчику справку о месте жительства, потому что в новых ID-паспортах такая информация кстати необязательна. Что уже похоже на крепостной бред.

Про отправку на детей ничего не упоминали, ничего не могу сказать.
Хотя сейчас дитё как минимум в 14 лет уже должно иметь ИНН, иначе ему не дадут ID-паспорт.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:54

Cryptos
не было там сразу 2019 года, на rada.gov.ua можете посмотреть все правки, и время правок указаны. Так что- как раз побоялись что люди начали на майдан подтягиваться к саакашвили, вот и на год перенесли. Я больше скажу- через год, перенесут еще на год, иначе их вынесут вперед ногами.

Не переоценивайте влияние толпы. Вынесут, если это кто-то организует.
Перенесли потому, что бюджет на 2018 уже принят.
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