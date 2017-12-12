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Введення податку на посилки
з-за кордону відклали на рік

Введення податку на посилки з-за кордону відклали на рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:05

Re: Введення податку на посилки з-за кордону відклали на рік

  freeze написав:Про отправку на детей ничего не упоминали, ничего не могу сказать.
111. Поштові відправлення, поштові перекази, адресовані неповнолітнім або громадянам, визнаним в установленому порядку недієздатними, видаються їх законним представникам за умови пред'явлення ними документів, що посвідчують особу, а також документів, що посвідчують родинні зв'язки з адресатом (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо), чи рішення органу опіки і піклування про призначення їх опікунами чи піклувальниками...
Проверено лично.

По поводу учета посылок по ИНН я вижу только один способ: при получении посылки вносят в Базу ИНН получателя, а база сообщает сколько он должен державе ))

В любом случае это колоссальная система, требующая немалых средств на саппорт.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 08:50

Re: Введення податку на посилки з-за кордону відклали на рік

Я от дуваю, що серйозно є юди які вірять у цю турботу про пересічного. Покращувачі так взялися затягувати різьбу що і зірвати можуть.
gorgany
 
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