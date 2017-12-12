Введення податку на посилки з-за кордону відклали на рік
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
freeze написав:Про отправку на детей ничего не упоминали, ничего не могу сказать.
111. Поштові відправлення, поштові перекази, адресовані неповнолітнім або громадянам, визнаним в установленому порядку недієздатними, видаються їх законним представникам за умови пред'явлення ними документів, що посвідчують особу, а також документів, що посвідчують родинні зв'язки з адресатом (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо), чи рішення органу опіки і піклування про призначення їх опікунами чи піклувальниками... Проверено лично.
По поводу учета посылок по ИНН я вижу только один способ: при получении посылки вносят в Базу ИНН получателя, а база сообщает сколько он должен державе ))
В любом случае это колоссальная система, требующая немалых средств на саппорт.