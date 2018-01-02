RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зубко розповів, які зарплати
втримуватимуть українців...

Зубко розповів, які зарплати втримуватимуть українців...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 12:41

Зубко розповів, які зарплати втримуватимуть українців...

Пропонуємо до обговорення:
В уряді підрахували рівень заробітної плати, яка втримуватиме українців від трудової міграції за кордон.

Дивися повний текст Зубко розповів, які зарплати втримуватимуть українців від трудової міграції.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79068
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 12:41

А это что было не очевидно???
Про "Это количество людей ушло из реального промышленного сектора"
emp8080
 
Повідомлень: 49
З нами з: 05.10.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 12:49

Как-то странно звучит: "имеет дополнительные расходы на жилье, транспорт и тому подобное"... Типа, в Украине этих расходов нет или жилье стоит копейки??? Не смешно... И жилье, и одежда, и еда у нас давно стоят как в Европе, поэтому упоминать о допрасходах ТАМ, забывая о них ЗДЕСЬ как-то непрофессионально.
Watcher
 
Повідомлень: 1837
З нами з: 31.05.09
Подякував: 179 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 12:59

  Watcher написав:Как-то странно звучит: "имеет дополнительные расходы на жилье, транспорт и тому подобное"... Типа, в Украине этих расходов нет или жилье стоит копейки??? Не смешно... И жилье, и одежда, и еда у нас давно стоят как в Европе, поэтому упоминать о допрасходах ТАМ, забывая о них ЗДЕСЬ как-то непрофессионально.


Все правильно звучить. Можете порівняти ціни в містах Європи і Києва. Навіть в Варшаві майже все сильно дорожче. Що вже говорити, про більш західну Європу, де одні з найдорожчих міст світу.

https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ty2=Warsaw
socioniktest
Аватар користувача
 
Повідомлень: 232
З нами з: 26.12.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dementeva_marina, galex і 47 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт розповів, як українцям не платити за газ сусідів
R2 » Сер 03 січ, 2018 16:08
1 9
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2018 16:08
PV
Більшість українців не хочуть виїжджати за кордон... 1, 2, 3
R2 » Вів 02 січ, 2018 20:30
29 1717
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2018 15:47
Contortum
Українців просять не їхати до Єгипту
R2 » Сер 03 січ, 2018 14:51
2 51
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2018 14:54
Стас
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.