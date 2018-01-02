В уряді підрахували рівень заробітної плати, яка втримуватиме українців від трудової міграції за кордон.
Дивися повний текст Зубко розповів, які зарплати втримуватимуть українців від трудової міграції.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 січ, 2018 12:41
Зубко розповів, які зарплати втримуватимуть українців...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зубко розповів, які зарплати втримуватимуть українців від трудової міграції.
Додано: Сер 03 січ, 2018 12:41
А это что было не очевидно???
Про "Это количество людей ушло из реального промышленного сектора"
Додано: Сер 03 січ, 2018 12:49
Как-то странно звучит: "имеет дополнительные расходы на жилье, транспорт и тому подобное"... Типа, в Украине этих расходов нет или жилье стоит копейки??? Не смешно... И жилье, и одежда, и еда у нас давно стоят как в Европе, поэтому упоминать о допрасходах ТАМ, забывая о них ЗДЕСЬ как-то непрофессионально.
Додано: Сер 03 січ, 2018 12:59
Все правильно звучить. Можете порівняти ціни в містах Європи і Києва. Навіть в Варшаві майже все сильно дорожче. Що вже говорити, про більш західну Європу, де одні з найдорожчих міст світу.
Зараз переглядають цей форум: dementeva_marina, galex і 47 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама
|