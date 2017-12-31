Зубко розповів, які зарплати втримуватимуть українців...

Додано: Сер 03 січ, 2018 20:05

Cryptos написав: https://rentflatpoland.com/properties/mini-studio-for-rent-in-lodz-possible-from-1-semester/ вот вам англоязычная ссылочка на аренду. на польском нашел дешевле на треть. Ценники с фоточками поскидывать, или гуглом умеет пользоваться?) В том же Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львове- жильё дороже, если арендовать, продукты питания дешевле в среднем на 25%. Коммуналка- дешевле, с учетом более дорогих тарифов: у них не принято что-попало вешать как комуналку+энергоэффективность достигается за счет сокращения теплотрасс, а у нас- мы платим за потери теплотрасс в тарифе. Электричество- зональное, дороже на 30%, вывоз мусора, отвод воды, горячая вода- дешевле чем у нас, холодная- дороже, опять связьб с лабеаном и энергоэффективностью. Так что- сначала поедьте посмотрите как люди живут, потом утверждайте https://rentflatpoland.com/properties/mini-studio-for-rent-in-lodz-possible-from-1-semester/ вот вам англоязычная ссылочка на аренду. на польском нашел дешевле на треть. Ценники с фоточками поскидывать, или гуглом умеет пользоваться?) В том же Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львове- жильё дороже, если арендовать, продукты питания дешевле в среднем на 25%. Коммуналка- дешевле, с учетом более дорогих тарифов: у них не принято что-попало вешать как комуналку+энергоэффективность достигается за счет сокращения теплотрасс, а у нас- мы платим за потери теплотрасс в тарифе. Электричество- зональное, дороже на 30%, вывоз мусора, отвод воды, горячая вода- дешевле чем у нас, холодная- дороже, опять связьб с лабеаном и энергоэффективностью. Так что- сначала поедьте посмотрите как люди живут, потом утверждайте

прикольный пример, сразу видно что человек осведомлен о жизни в европейских странах. Вы бы еще Хелм в пример навели :-) Вообще ваш собеседник socioniktest наводил конкретно пример Варшавы и Киева :-) ну а второе, желаю вам годик пожить в такой квартире размером 12-15кв.м. из вашего примера (да еще и в чужой стране) чтобы оценить где будет уровень вашей самооценки после такого :-) при этом город Лодзь далеко не примерный по вакансиям и бизнес среде в целом. В Лодзи еще нужно нормально попотеть чтобы найти работу на 3000 злотых чистыми.кстати еще уровень цен на большинство продуктов в польских городах с населением от 300 тыс. выше чем у нас, говорю вам из собственного опыта опять же :-) хотя в небольших городах либо приграничных с Украиной действительно много продуктов дешевле. Но ведь не в одной же еде счастье? :-) если бы я релокейтился в Польшу то выбирал бы один из 3 городов/регионов: Варшава, Краков либо Вроцлав. Раз уж вы у нас такой спец по гуглу то посмотрите сколько стоит жизнь в этих городах. Я не говорю о таких городах как Стокгольм либо Копенгаген где аренда 1к квартиры съест 70% месячного дохода если вы зарабатываете выше среднего :-)