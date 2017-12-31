Зубко розповів, які зарплати втримуватимуть українців...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Cryptos написав: https://rentflatpoland.com/properties/mini-studio-for-rent-in-lodz-possible-from-1-semester/ вот вам англоязычная ссылочка на аренду. на польском нашел дешевле на треть. Ценники с фоточками поскидывать, или гуглом умеет пользоваться?) В том же Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львове- жильё дороже, если арендовать, продукты питания дешевле в среднем на 25%. Коммуналка- дешевле, с учетом более дорогих тарифов: у них не принято что-попало вешать как комуналку+энергоэффективность достигается за счет сокращения теплотрасс, а у нас- мы платим за потери теплотрасс в тарифе. Электричество- зональное, дороже на 30%, вывоз мусора, отвод воды, горячая вода- дешевле чем у нас, холодная- дороже, опять связьб с лабеаном и энергоэффективностью. Так что- сначала поедьте посмотрите как люди живут, потом утверждайте
прикольный пример, сразу видно что человек осведомлен о жизни в европейских странах. Вы бы еще Хелм в пример навели :-) Вообще ваш собеседник socioniktest наводил конкретно пример Варшавы и Киева :-) ну а второе, желаю вам годик пожить в такой квартире размером 12-15кв.м. из вашего примера (да еще и в чужой стране) чтобы оценить где будет уровень вашей самооценки после такого :-) при этом город Лодзь далеко не примерный по вакансиям и бизнес среде в целом. В Лодзи еще нужно нормально попотеть чтобы найти работу на 3000 злотых чистыми. кстати еще уровень цен на большинство продуктов в польских городах с населением от 300 тыс. выше чем у нас, говорю вам из собственного опыта опять же :-) хотя в небольших городах либо приграничных с Украиной действительно много продуктов дешевле. Но ведь не в одной же еде счастье? :-) если бы я релокейтился в Польшу то выбирал бы один из 3 городов/регионов: Варшава, Краков либо Вроцлав. Раз уж вы у нас такой спец по гуглу то посмотрите сколько стоит жизнь в этих городах. Я не говорю о таких городах как Стокгольм либо Копенгаген где аренда 1к квартиры съест 70% месячного дохода если вы зарабатываете выше среднего :-)
Cryptos написав: https://rentflatpoland.com/properties/mini-studio-for-rent-in-lodz-possible-from-1-semester/ вот вам англоязычная ссылочка на аренду. на польском нашел дешевле на треть. Ценники с фоточками поскидывать, или гуглом умеет пользоваться?) В том же Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львове- жильё дороже, если арендовать, продукты питания дешевле в среднем на 25%. Коммуналка- дешевле, с учетом более дорогих тарифов: у них не принято что-попало вешать как комуналку+энергоэффективность достигается за счет сокращения теплотрасс, а у нас- мы платим за потери теплотрасс в тарифе. Электричество- зональное, дороже на 30%, вывоз мусора, отвод воды, горячая вода- дешевле чем у нас, холодная- дороже, опять связьб с лабеаном и энергоэффективностью. Так что- сначала поедьте посмотрите как люди живут, потом утверждайте
забыл добавить такой важный факт, как иммигрант рассчитывайте далеко не на все предложения по недвижимости, каждое третье предложение для вас будет отказ, ну и это будет как бы те что пользуются спросом в нижнем диапазоне цен :-)
Cryptos написав:Электричество- зональное, дороже на 30%, вывоз мусора, отвод воды, горячая вода- дешевле чем у нас, холодная- дороже
Можно узнать о тарифах какого города вы говорите? Пример Кракова: Один кВт/час электричества 0,4 PLN (~3.30грн), однако отдельно оплачивается так называемая цена доставки электричества к потребителю — 0,28 PLN за кВт/час (~2.30грн), в сумме получаем 0,67PLN (5.60грн)в базовом тарифе. Абонплата за счетчик е/е 13 злотых (около 100грн) в месяц. У нас базовый тариф 1.68грн за кВт/час и также есть зональный и больше ничего нет, о каких 30% вы тут говорите? Идем далее, средняя цена 1 куба холодной воды + водоотвод в Польше около 10PLN (~80грн) (https://zaradnyfinansowo.pl/ceny-wody/ расписано даже по регионам), у нас в Киеве в среднем 16 куб (8,5 куб воды и 7.5грн водоотвод), газ там не в кубах продается но если пересчитать на кубы то средняя цена выйдет около 1,6 злотых за куб (~13грн или 13000грн за тыс. кубов) + абонплата за счетчик, у нас ~7грн. Содержание дома и придомовой территории около 35$ c 1к квартиры (правда он включает отчисления в ремонтный фонд около 10-15$/мес), интернет около 10-15$ за 30-50Mbit Ну это если вкратце
“Военные действия на востоке отвлекли на защиту государства 250 тысяч совершенно трудоспособного населения. Это количество людей ушло из реального промышленного сектора”, – подчеркнул он.
Да не обидятся те кто воюет и товарищи патриоты. Но процентов 70 воюющих это колхозники и те кто просто не мог найти нормальную работу. Поэтому многие пошли воевать только из-за возможности получить денег. А где бухать им все равно, что в окопах, что во дворе на лавочке. Поэтому терзают меня смутные сомнения , что это люди из реального сектора.