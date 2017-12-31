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Українців просять
не їхати до Єгипту

Українців просять не їхати до Єгипту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 14:51

Українців просять не їхати до Єгипту

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на офіційному сайті Консульської служби України.

Дивися повний текст Українців просять не їхати до Єгипту.
R2
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в Египте не опасней чем в Украине...
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