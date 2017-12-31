Про це повідомляється на офіційному сайті Консульської служби України.
Дивися повний текст Українців просять не їхати до Єгипту.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 03 січ, 2018 14:51
Українців просять не їхати до Єгипту
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Дивися повний текст Українців просять не їхати до Єгипту.
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