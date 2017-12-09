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5 найдоступніших
автомобілів з AWD

5 найдоступніших автомобілів з AWD
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 15:46

5 найдоступніших автомобілів з AWD

Пропонуємо до обговорення:
Настала зима, і багато українських водіїв замислюються про те, щоб купити повнопривідний автомобіль.

Дивися повний текст 5 найдоступніших автомобілів з AWD.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 15:46

Боже что за статья. На примере мазды cx3. Цена 22 есть, но это переприводное авто. За полный уже 26
olegzolochevskyi
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 18:12

дорого... самый доступный Great Wall H3 (4x4) да еще с ГБО, всего $16000
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 18:25

Это точно про Украину? Или перепечатка с американцев?
Kanarej
 
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