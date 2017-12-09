Настала зима, і багато українських водіїв замислюються про те, щоб купити повнопривідний автомобіль.
Дивися повний текст 5 найдоступніших автомобілів з AWD.
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Додано: Сер 03 січ, 2018 15:46
5 найдоступніших автомобілів з AWD
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Дивися повний текст 5 найдоступніших автомобілів з AWD.
Додано: Сер 03 січ, 2018 15:46
Боже что за статья. На примере мазды cx3. Цена 22 есть, но это переприводное авто. За полный уже 26
Додано: Сер 03 січ, 2018 18:12
дорого... самый доступный Great Wall H3 (4x4) да еще с ГБО, всего $16000
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