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"Грошей немає": Резервний
фонд Росії припинив існування

"Грошей немає": Резервний фонд Росії припинив існування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 16:01

"Грошей немає": Резервний фонд Росії припинив існування

Пропонуємо до обговорення:
Резервний фонд Росії, який був призначений для фінансування дефіциту бюджету в разі різкого падіння доходів, на початку грудня 2017 року почав рекордно спустошуватися

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 16:01

Резервный фонд России, который был предназначен для финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов, в начале декабря 2017 года стал рекордно опустошаться


Ну все правильно, выполнил свое предназначение. :)
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 16:22

Ну лиха беда начало) Так держать! А где же десяток учеток любителей зрады? Че молчим?)
Принимай несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей - не видна. Омар Хаям
renya11
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 19:09

украинцы радуйтесь Россия гыне, только когда это будет наверно в 2200 году
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 19:14

Переможцям на заметку

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Сальдо Єдиного казначейського рахунку на 1 січня 2018 року впало в десять разів.

Дивися повний текст Залишки грошей уряду в скарбниці впали до 3-річного мінімуму.
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 20:06

  alekc_sizov написав:украинцы радуйтесь Россия гыне, только когда это будет наверно в 2200 году


Если все у вас будут так владеть русским - то гораздо раньше. :mrgreen:
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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