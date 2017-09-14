Резервний фонд Росії, який був призначений для фінансування дефіциту бюджету в разі різкого падіння доходів, на початку грудня 2017 року почав рекордно спустошуватися
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Додано: Сер 03 січ, 2018 16:01
"Грошей немає": Резервний фонд Росії припинив існування
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Дивися повний текст "Грошей немає": Резервний фонд Росії припинив існування.
Додано: Сер 03 січ, 2018 16:01
Ну все правильно, выполнил свое предназначение. :)
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Сер 03 січ, 2018 16:22
Ну лиха беда начало) Так держать! А где же десяток учеток любителей зрады? Че молчим?)
Принимай несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей - не видна. Омар Хаям
Додано: Сер 03 січ, 2018 19:09
украинцы радуйтесь Россия гыне, только когда это будет наверно в 2200 году
Додано: Сер 03 січ, 2018 19:14
Переможцям на заметку
Всё IMHO
Додано: Сер 03 січ, 2018 20:06
Если все у вас будут так владеть русским - то гораздо раньше.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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