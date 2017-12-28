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Експерт розповів, як українцям не платити за газ сусідів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 січ, 2018 16:08
Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати внесли зміни в Закон «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»
Дивися повний текст Експерт розповів, як українцям не платити за газ сусідів
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Додано: Сер 03 січ, 2018 16:08
из разряда "чтобы холодная вода стала горячей ее нужно подогреть"
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