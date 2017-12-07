Міносвіти провело дослідження необхідних на ринку праці професій.
Дивися повний текст Назвали професії загальнодержавного значення.
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Додано: Сер 03 січ, 2018 16:40
Назвали професії загальнодержавного значення
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Дивися повний текст Назвали професії загальнодержавного значення.
Додано: Сер 03 січ, 2018 16:40
О востребованности профессии может говорить только зарплата. Если она ниже плинтуса - сколько не готовте специалистов - их у вас все равно не будет!
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