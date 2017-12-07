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Назвали професії
загальнодержавного значення

Назвали професії загальнодержавного значення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 16:40

Назвали професії загальнодержавного значення

Пропонуємо до обговорення:
Міносвіти провело дослідження необхідних на ринку праці професій.

Дивися повний текст Назвали професії загальнодержавного значення.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 16:40

О востребованности профессии может говорить только зарплата. Если она ниже плинтуса - сколько не готовте специалистов - их у вас все равно не будет!
pobytt
 
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