Повідомляє The Financial Times з посиланням на джерела в Москві.
Дивися повний текст Росія задумалася про створення "крипторубля" для уникнення санкцій - Financial Times.
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Додано: Сер 03 січ, 2018 17:22
Росія задумалася про створення "крипторубля" для...
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Дивися повний текст Росія задумалася про створення "крипторубля" для уникнення санкцій - Financial Times.
Додано: Сер 03 січ, 2018 17:22
Если привязать эмиссию определённого количества крипторубля к индексу нефти или золота- будет толк. А санкции обходить будет просто- нет факта перевода swift- нету наказания. 2-3 конвертации, вполне могут позволить существовать методу обхода. Красавцы, хоть кто-то решился на это
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