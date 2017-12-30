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Росія задумалася про створення
"крипторубля" для...

Росія задумалася про створення "крипторубля" для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 17:22

Росія задумалася про створення "крипторубля" для...

Пропонуємо до обговорення:
Повідомляє The Financial Times з посиланням на джерела в Москві.

Дивися повний текст Росія задумалася про створення "крипторубля" для уникнення санкцій - Financial Times.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 17:22

Если привязать эмиссию определённого количества крипторубля к индексу нефти или золота- будет толк. А санкции обходить будет просто- нет факта перевода swift- нету наказания. 2-3 конвертации, вполне могут позволить существовать методу обхода. Красавцы, хоть кто-то решился на это
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