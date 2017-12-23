Про це передає прес-служба КМДА.
Дивися повний текст У КМДА показали схему нової окружної дороги за 2 млрд доларів (інфографіка).
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Додано: Сер 03 січ, 2018 17:35
У КМДА показали схему нової окружної дороги за 2 млрд...
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Дивися повний текст У КМДА показали схему нової окружної дороги за 2 млрд доларів (інфографіка).
Додано: Сер 03 січ, 2018 17:35
не совсем понятно с петровцами -через киевское море будут мост строить? и в украинке тоже мост? какая то фантастическая схема...
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Додано: Сер 03 січ, 2018 20:20
Нью Васюки
С севера там анрил и дорого что то по этой схеме построить, как выше написано уже Киевское водохранилище + далее Десна. С юга, у Обухова как раз у Днепра расширение и там нужен мост под 2 км.
И зачем вообще строить объездную дорогу, если это объездная, через несколько населенных пунктов: Ворзель, Глеваху, Украинку, Борисполь и Старые Петровцы?
Думаю, этот проект - очередной предвыборный блеф.
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