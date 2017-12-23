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У КМДА показали схему нової
окружної дороги за 2 млрд...

У КМДА показали схему нової окружної дороги за 2 млрд...
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 17:35

У КМДА показали схему нової окружної дороги за 2 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Про це передає прес-служба КМДА.

Дивися повний текст У КМДА показали схему нової окружної дороги за 2 млрд доларів (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 17:35

не совсем понятно с петровцами -через киевское море будут мост строить? и в украинке тоже мост? какая то фантастическая схема...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 18:55

это штучка для знатоков,деньги стырят и будут ездить по старому
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 18:57

это штучка для знатоков,деньги стырят и будут ездить по старому
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 20:20

  Slon_Nosov написав:не совсем понятно с петровцами -через киевское море будут мост строить? и в украинке тоже мост? какая то фантастическая схема...

Нью Васюки :mrgreen:
С севера там анрил и дорого что то по этой схеме построить, как выше написано уже Киевское водохранилище + далее Десна. С юга, у Обухова как раз у Днепра расширение и там нужен мост под 2 км.
И зачем вообще строить объездную дорогу, если это объездная, через несколько населенных пунктов: Ворзель, Глеваху, Украинку, Борисполь и Старые Петровцы?

Думаю, этот проект - очередной предвыборный блеф.
EKO
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