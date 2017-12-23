У КМДА показали схему нової окружної дороги за 2 млрд...

Додано: Сер 03 січ, 2018 17:35

не совсем понятно с петровцами -через киевское море будут мост строить? и в украинке тоже мост? какая то фантастическая схема...

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