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Залишки грошей уряду в скарбниці впали до 3-річного мінімуму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 03 січ, 2018 18:57
Пропонуємо до обговорення:
Сальдо Єдиного казначейського рахунку на 1 січня 2018 року впало в десять разів.
Дивися повний текст Залишки грошей уряду в скарбниці впали до 3-річного мінімуму
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Додано: Сер 03 січ, 2018 18:57
то шо будемо робить,треба розяснити
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alekc_sizov
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