RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Залишки грошей уряду в скарбниці
впали до 3-річного мінімуму

Залишки грошей уряду в скарбниці впали до 3-річного мінімуму
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 18:57

Залишки грошей уряду в скарбниці впали до 3-річного мінімуму

Пропонуємо до обговорення:
Сальдо Єдиного казначейського рахунку на 1 січня 2018 року впало в десять разів.

Дивися повний текст Залишки грошей уряду в скарбниці впали до 3-річного мінімуму.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79075
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 18:57

то шо будемо робить,треба розяснити
alekc_sizov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 14.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galex, yarg і 24 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Грошей немає": Резервний фонд Росії припинив існування
R2 » Сер 03 січ, 2018 16:01
5 115
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2018 20:06
Sommer
Квартирне питання. Скільки грошей Кабмін дає на житло...
R2 » Сер 27 гру, 2017 09:11
1 58
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2017 09:11
bobo
Підвищення прожиткового мінімуму: кому і скільки грошей...
R2 » Чет 07 гру, 2017 13:22
3 178
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 гру, 2017 14:15
Тракторист
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.