RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У 2018 році Україна повинна
виплатити 51 мільярд доларів...

У 2018 році Україна повинна виплатити 51 мільярд доларів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 19:01

У 2018 році Україна повинна виплатити 51 мільярд доларів...

Пропонуємо до обговорення:
Цю цифру озвучив екс-міністр економіки України Віктор Суслов, виступаючи на прес-конференції в Києві. Він зазначив, що за 10 місяців 2017 року зовнішній борг країни збільшився на 3,8 мільярда доларів.

Дивися повний текст У 2018 році Україна повинна виплатити 51 мільярд доларів зовнішніх боргів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79075
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 19:01

и кто же конкретно так разгулялся и такие долги сделал, просим назвать просим,просим.
alekc_sizov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 14.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 19:03

  alekc_sizov написав:и кто же конкретно так разгулялся и такие долги сделал, просим назвать просим,просим.

Янукович 40 ярдов за неполные 4 года. Зато доллар по 8, а чё?
Vint
 
Повідомлень: 597
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 19:11

Ну ничего, сейчас "реформаторы" быстренько вернут все "деньги Януковича" и прочих олигархов! Вот тогда заживём! :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4683
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3151 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 19:18

  Вкладчик1234 написав:Ну ничего, сейчас "реформаторы" быстренько вернут все "деньги Януковича" и прочих олигархов! Вот тогда заживём! :-)

По долгам платят только трУсы?
Vint
 
Повідомлень: 597
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 19:22

  Vint написав:
  Вкладчик1234 написав:Ну ничего, сейчас "реформаторы" быстренько вернут все "деньги Януковича" и прочих олигархов! Вот тогда заживём! :-)

По долгам платят только трУсы?

Лично для меня - "договор дороже денег". Но керманычи очевидно придерживаются озвученного Вами принципа :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4683
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3151 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 19:25

  Vint написав:
  alekc_sizov написав:и кто же конкретно так разгулялся и такие долги сделал, просим назвать просим,просим.

Янукович 40 ярдов за неполные 4 года. Зато доллар по 8, а чё?


Кто ж ему дураку в долг дал 40 миллиардов долларов? Ничего не перепутали с формулировками?
freeze
4
 
Повідомлень: 7086
З нами з: 02.07.14
Подякував: 1866 раз.
Подякували: 2593 раз.
 
Профіль
7
1
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 19:32

  freeze написав:
  Vint написав:
  alekc_sizov написав:и кто же конкретно так разгулялся и такие долги сделал, просим назвать просим,просим.

Янукович 40 ярдов за неполные 4 года. Зато доллар по 8, а чё?


Кто ж ему дураку в долг дал 40 миллиардов долларов? Ничего не перепутали с формулировками?

Минус в ЗВР + долги = 40 ярдов
Vint
 
Повідомлень: 597
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 19:40

  Vint написав:Минус в ЗВР + долги = 40 ярдов


Дык кто забыл - сначала янукович абсолютный рекорд поставил по ЗВР за все время независимости. Или ту часть президентства не учитываете в расчетах?
С минусом от пика это понятно, а в долг всё-таки кто надавал ? Три миллиарда от РФ понятно.
freeze
4
 
Повідомлень: 7086
З нами з: 02.07.14
Подякував: 1866 раз.
Подякували: 2593 раз.
 
Профіль
7
1
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 19:46

  freeze написав:
  Vint написав:Минус в ЗВР + долги = 40 ярдов


Дык кто забыл - сначала янукович абсолютный рекорд поставил по ЗВР за все время независимости. Или ту часть президентства не учитываете в расчетах?
С минусом от пика это понятно, а в долг всё-таки кто надавал ? Три миллиарда от РФ понятно.

Рекорд по инерции от попередников остался))
Vint
 
Повідомлень: 597
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EKO, galex, yarg і 25 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прогноз: у 2018 році Індія стане п'ятою найбільшою...
R2 » Сер 03 січ, 2018 19:13
1 20
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2018 19:13
alekc_sizov
25 мільйонів доларів у біткоїнах, які пожертвували на...
R2 » Вів 02 січ, 2018 15:22
2 105
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 січ, 2018 22:45
p_a_l
Японці обрали автомобіль року 2017-2018
R2 » Суб 30 гру, 2017 23:44
3 150
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 січ, 2018 17:00
Sommer
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.