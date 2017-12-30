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У 2018 році Україна повинна виплатити 51 мільярд доларів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 03 січ, 2018 19:01
Пропонуємо до обговорення:
Цю цифру озвучив екс-міністр економіки України Віктор Суслов, виступаючи на прес-конференції в Києві. Він зазначив, що за 10 місяців 2017 року зовнішній борг країни збільшився на 3,8 мільярда доларів.
Дивися повний текст У 2018 році Україна повинна виплатити 51 мільярд доларів зовнішніх боргів
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Додано: Сер 03 січ, 2018 19:01
и кто же конкретно так разгулялся и такие долги сделал, просим назвать просим,просим.
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alekc_sizov
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Додано: Сер 03 січ, 2018 19:03
alekc_sizov написав:
и кто же конкретно так разгулялся и такие долги сделал, просим назвать просим,просим.
Янукович 40 ярдов за неполные 4 года. Зато доллар по 8, а чё?
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Vint
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Додано: Сер 03 січ, 2018 19:11
Ну ничего, сейчас "реформаторы" быстренько вернут все "деньги Януковича" и прочих олигархов! Вот тогда заживём! :-)
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 03 січ, 2018 19:18
Вкладчик1234 написав:
Ну ничего, сейчас "реформаторы" быстренько вернут все "деньги Януковича" и прочих олигархов! Вот тогда заживём!
По долгам платят только трУсы?
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Vint
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Додано: Сер 03 січ, 2018 19:22
Vint написав: Вкладчик1234 написав:
Ну ничего, сейчас "реформаторы" быстренько вернут все "деньги Януковича" и прочих олигархов! Вот тогда заживём!
По долгам платят только трУсы?
Лично для меня - "договор дороже денег". Но керманычи очевидно придерживаются озвученного Вами принципа
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 03 січ, 2018 19:25
Vint написав: alekc_sizov написав:
и кто же конкретно так разгулялся и такие долги сделал, просим назвать просим,просим.
Янукович 40 ярдов за неполные 4 года. Зато доллар по 8, а чё?
Кто ж ему дураку в долг дал 40 миллиардов долларов? Ничего не перепутали с формулировками?
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freeze
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Додано: Сер 03 січ, 2018 19:32
freeze написав: Vint написав: alekc_sizov написав:
и кто же конкретно так разгулялся и такие долги сделал, просим назвать просим,просим.
Янукович 40 ярдов за неполные 4 года. Зато доллар по 8, а чё?
Кто ж ему дураку в долг дал 40 миллиардов долларов? Ничего не перепутали с формулировками?
Минус в ЗВР + долги = 40 ярдов
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Vint
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Додано: Сер 03 січ, 2018 19:40
Vint написав:
Минус в ЗВР + долги = 40 ярдов
Дык кто забыл - сначала янукович абсолютный рекорд поставил по ЗВР за все время независимости. Или ту часть президентства не учитываете в расчетах?
С минусом от пика это понятно, а в долг всё-таки кто надавал ? Три миллиарда от РФ понятно.
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freeze
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Додано: Сер 03 січ, 2018 19:46
freeze написав: Vint написав:
Минус в ЗВР + долги = 40 ярдов
Дык кто забыл - сначала янукович абсолютный рекорд поставил по ЗВР за все время независимости. Или ту часть президентства не учитываете в расчетах?
С минусом от пика это понятно, а в долг всё-таки кто надавал ? Три миллиарда от РФ понятно.
Рекорд по инерции от попередников остался))
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Vint
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