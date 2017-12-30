У 2018 році Україна повинна виплатити 51 мільярд доларів...
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Погуглил. Получили при Януковиче два транша - на общую сумму 3,4 миллиарда долларов. Талантливый шельмец, чистые честные глаза, без всяких ассоциаций, реформ - это надо поучиться нынешним желающим траншей. В 2013 году Украина отдала МВФ 5,6 миллиардов долларов. Ваще жуть получается некошерная - Янукович больше отдал МВФ, чем взял. https://rian.com.ua/economy/20140224/340301778.html
Успел побывать профессором экономического факультета мозамбикского университета в Мапуту, министром экономики Украины (при нем гривна успела упасть процентов на 10 относительно доллара) и (сюрприз!) заместителем министра внутренних дел Украины.
Погуглил. Получили при Януковиче два транша - на общую сумму 3,4 миллиарда долларов. Талантливый шельмец, чистые честные глаза, без всяких ассоциаций, реформ - это надо поучиться нынешним желающим траншей.
Без реформ? Похоже надо было еще гуглить.
Ну и вопрос остается: зачем надо было выпрашивать кредиты, если был "абсолютный рекорд по ЗВР"?
Товарищ Суслов бредит, ну что еще от бывшего регионала ждать. Смешал в кучу все-внешний, внутренний, коммерческий долг. Выплатить по внешним кредитам в 2018 году надо примерно как и в 2017-по моему около 5 млрд. Никакой сильной девальвации не будет-в пределах 30-30,5 на конец года ожидаю, а то и меньше.
Sommer написав:Без реформ? Похоже надо было еще гуглить.
Устал гуглить. Доверюсь МВФ - он прекратил транши Януковичу, объяснив это отсутствием реформ.
Sommer написав:Ну и вопрос остается: зачем надо было выпрашивать кредиты, если был "абсолютный рекорд по ЗВР"?
Ну, вы не сомневаетесь же в абсолютном рекорде по ЗВР? Это внесено навечно в книгу рекордов. У меня в памяти не отложилось, чтобы Янукович выпрашивал у МВФ кредиты, такие субъективные воспоминания. Скорее наоборот в памяти Азаров - нам не нужны кабальные условия МВФ. Могу ошибаться, в период Януковича - я просто спокойно занимался бизнесом, не особо отслеживая курсы валют, состояние ЗВР.
freeze написав:У меня в памяти не отложилось, чтобы Янукович выпрашивал у МВФ кредиты, такие субъективные воспоминания.
Ну конечно же, визитеры в Вашингтон просто так ездили. Например глава НБУ Соркин с подпевкой из Минфина и Минэкономики в апреле 2013-го? Или делегация правительства Украины в январе 2012-го? Или сам проффесор, поехавший в 2013-м выпрашивать денег сначала в Брюселль, потом в Китай, потом в Москву?
Три года правления Януковича и Азарова ознаменовались для украинцев финансовым геноцидом.
Об этом в своем блоге на интернет-Вслух написал Олег Соскин, глава Украинской Национальной Консервативной партии, профессор Национальной академии управления:
"Янукович и Азаров довели Украину до финансового банкротства. Вскоре исполнится три года с того момента, когда они стали во главе государства. Показательно, что накануне этой печальной годовщины Министерство финансов опубликовало отчет, свидетельствующий о том, что на Едином казначейском счете государства осталось всего 500 млн. гривен, то есть сумма, которой достаточно лишь на 12 часов функционирования государства.
Итак, это яркое свидетельство, что в государстве денег нет, и это результат экономической политики правительства и монетарной политики Нацбанка. Какие же итоги можно подвести за три года правления Азарова и Януковича?
1. Разграблены золотовалютные запасы. По сравнению с сентябрем 2011 года их объем по состоянию на конец 2012 года снизился с 38,2 млрд. долларов до 24,5 млрд. долларов, или на 35,9%.
2. Отрицательное сальдо платежного баланса. Еще в 2010 оно году было положительным и составляло 5,03 млрд. долларов, уже в 2011 году оно стало отрицательным и составило -2,45 млрд. долларов, а в течение 2012 ухудшилось еще на 70% и составляет -4,17 млрд. долларов.
3. Пенсионный фонд по сути банкрот, это результат так называемой пенсионной реформы, авторами которой являются Тигипко и Азаров, и которую освятил Янукович. Так, в июне 2012 года Кабмин увеличил плановый дефицит Пенсионного фонда на 57% — с 9,7 млрд. гривен до 15,3 млрд. гривен. В 2011 году этот показатель составил 30,1 млрд. гривен.
4. Введение Налогового кодекса привело к тому, что только в 2011 году 245 000 частных предпринимателей закрыли свой бизнес. А в 2012 году количество тех, кто был вынужден прекратить предпринимательскую деятельность, уже исчислялась миллионами.
5. Украинские города стали банкротами. Так, долг Киева на конец 2012 года составлял 10,5 млрд. гривен, после этого появилось сообщение о том, что город взял в долг еще 3 млрд. гривен под 15,25% годовых. Долг города Львова вместе с коммунальными предприятиями составляет 476 млн. гривен, долг Харькова составляет 395 млн. гривен. Практически все города являются банкротами и не могут самостоятельно выполнять доходную часть бюджета.
6. Нацбанк только в 2012 году выкупил облигаций внутреннего государственного займа правительства на сумму 28 млрд. гривен, то есть, по сути, покрывал дефицит госбюджета.
7. В 2012 году чистый дефицит государственного бюджета, ничем не закрыт, составил 53 млрд. гривен, то есть это — невыполненные обязательства правительства перед различными субъектами. Еще хуже ситуация в 2013 году, уже при принятии бюджета на 2013 год в нем было заложен дефицит в размере 50,5 млрд. гривен.
8. За три года правления режима Януковича и Азарова государственный и гарантированный государством долг вырос на 71% — с 301,4 млрд. гривен по состоянию на 31 декабря 2009 года до 516,4 млрд. гривен (64,6 млрд. долларов) на 31 декабря 2012 года. А валовой внешний долг Украины в течение трех лет вырос на 29,5% — с 103,4 млрд. долларов по состоянию на конец 2009 года до 134 млрд. долларов по состоянию на сентябрь 2012 года, почти сравнявшись с годовым ВВП нашего государства.
Страна-банкрот: что будет с Украиной без денег МВФ?
Долги Украины перед внешними и внутренними кредиторами в общей сложности уже почти в пять с половиной раз превышают размер золотовалютных запасов страны. Без новых кредитов мы не то что рассчитаться с ними не в состоянии, мы свои займы даже обслужить уже не сможем. Без очередного транша МВФ репутация страны на финансовом рынке «обанкротится». И в прямом, и в переносном смысле...
Соскин он такой )) Он не только Януковича не любил, он и последние три года считает, что Порошенко занимается геноцидом украинцев. Я подписан на его ютуб-канал.
А то что Янукович был примитивным туповатым завгаром без стратегического видения ситуации и оказался в целом бедой для Украины тут спорить-то не о чем. Как впрочем и о том, что установил абсолютный рекорд по ЗВР, который вряд ли скоро побьют. Другой вопрос зачем эти гонки с наращиванием ЗВР, да еще путем кредитных средств как сейчас. Лучше бы главной целью было наращивание прямых инвестиций в экономики путём создания благоприятных условий. А то для Порошенко год удался ,если траншей нахватался.
Дык кто забыл - сначала янукович абсолютный рекорд поставил по ЗВР за все время независимости. Или ту часть президентства не учитываете в расчетах? С минусом от пика это понятно, а в долг всё-таки кто надавал ? Три миллиарда от РФ понятно.
Рекорд по инерции от попередников остался))
Вы бы хоть статистику ЗВР и долга изучили что-ли...
Вот динамика ЗВР за 2009 год - начали с 28.8 млрд.$ и закончили с 26.5 млрд.$ И динамика за 2010 - рост начался как раз с марта 2010 (приход Януковича):