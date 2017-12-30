У 2018 році Україна повинна виплатити 51 мільярд доларів...

Три года правления Януковича и Азарова ознаменовались для украинцев финансовым геноцидом.



Об этом в своем блоге на интернет-Вслух написал Олег Соскин, глава Украинской Национальной Консервативной партии, профессор Национальной академии управления:



"Янукович и Азаров довели Украину до финансового банкротства. Вскоре исполнится три года с того момента, когда они стали во главе государства. Показательно, что накануне этой печальной годовщины Министерство финансов опубликовало отчет, свидетельствующий о том, что на Едином казначейском счете государства осталось всего 500 млн. гривен, то есть сумма, которой достаточно лишь на 12 часов функционирования государства.



Итак, это яркое свидетельство, что в государстве денег нет, и это результат экономической политики правительства и монетарной политики Нацбанка. Какие же итоги можно подвести за три года правления Азарова и Януковича?



1. Разграблены золотовалютные запасы. По сравнению с сентябрем 2011 года их объем по состоянию на конец 2012 года снизился с 38,2 млрд. долларов до 24,5 млрд. долларов, или на 35,9%.



2. Отрицательное сальдо платежного баланса. Еще в 2010 оно году было положительным и составляло 5,03 млрд. долларов, уже в 2011 году оно стало отрицательным и составило -2,45 млрд. долларов, а в течение 2012 ухудшилось еще на 70% и составляет -4,17 млрд. долларов.



3. Пенсионный фонд по сути банкрот, это результат так называемой пенсионной реформы, авторами которой являются Тигипко и Азаров, и которую освятил Янукович. Так, в июне 2012 года Кабмин увеличил плановый дефицит Пенсионного фонда на 57% — с 9,7 млрд. гривен до 15,3 млрд. гривен. В 2011 году этот показатель составил 30,1 млрд. гривен.



4. Введение Налогового кодекса привело к тому, что только в 2011 году 245 000 частных предпринимателей закрыли свой бизнес. А в 2012 году количество тех, кто был вынужден прекратить предпринимательскую деятельность, уже исчислялась миллионами.



5. Украинские города стали банкротами. Так, долг Киева на конец 2012 года составлял 10,5 млрд. гривен, после этого появилось сообщение о том, что город взял в долг еще 3 млрд. гривен под 15,25% годовых. Долг города Львова вместе с коммунальными предприятиями составляет 476 млн. гривен, долг Харькова составляет 395 млн. гривен. Практически все города являются банкротами и не могут самостоятельно выполнять доходную часть бюджета.



6. Нацбанк только в 2012 году выкупил облигаций внутреннего государственного займа правительства на сумму 28 млрд. гривен, то есть, по сути, покрывал дефицит госбюджета.



7. В 2012 году чистый дефицит государственного бюджета, ничем не закрыт, составил 53 млрд. гривен, то есть это — невыполненные обязательства правительства перед различными субъектами. Еще хуже ситуация в 2013 году, уже при принятии бюджета на 2013 год в нем было заложен дефицит в размере 50,5 млрд. гривен.



8. За три года правления режима Януковича и Азарова государственный и гарантированный государством долг вырос на 71% — с 301,4 млрд. гривен по состоянию на 31 декабря 2009 года до 516,4 млрд. гривен (64,6 млрд. долларов) на 31 декабря 2012 года. А валовой внешний долг Украины в течение трех лет вырос на 29,5% — с 103,4 млрд. долларов по состоянию на конец 2009 года до 134 млрд. долларов по состоянию на сентябрь 2012 года, почти сравнявшись с годовым ВВП нашего государства.

