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У 2018 році Україна повинна виплатити 51 мільярд доларів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 січ, 2018 09:44
MaximS
К сожалению так повелось, что на финансовом форуме последние несколько лет (это никак не связано с Революцией достоинства, все началось раньше) средний читатель деградирует и в циферки вчитываться глубже, чем о них пишут на УП или говорят в эфире 5-го канала - не умеет.
Так что Ваши попытки похвальны, но скорее всего не возымеют никакого эффекта.
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Imp
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:06
Янукович в свое время оказался заложником ситуации с ющенковским Евро 2012 , пришлось потратить 12 млрд долларов на подготовку этого футбольного соревнования , хотя как по мне то это была его основная ошибка которая и привела к дальнейшим трагическим ситуациям. Лучше было бы сглотнуть позор и отказаться от Евро 2012 , при этом сохранив ЗВР .
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makishin60
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:56
Здесь большинство совершенно не понимают о чем речь. Речь в статье о корпоративном долге, а не государственном. И погнали обсуждать как всегда, какой Янукович проффесор или Порошенко плохой.
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otg
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Додано: Чет 04 січ, 2018 11:08
otg написав:
Здесь большинство совершенно не понимают о чем речь. Речь в статье о корпоративном долге, а не государственном. И погнали обсуждать как всегда, какой Янукович проффесор или Порошенко плохой.
Речь собственно не о корпоративном долге. А о суммарном внешнем долге - госдолг + корпоративный долг.
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freeze
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Додано: Чет 04 січ, 2018 11:24
freeze написав: otg написав:
Здесь большинство совершенно не понимают о чем речь. Речь в статье о корпоративном долге, а не государственном. И погнали обсуждать как всегда, какой Янукович проффесор или Порошенко плохой.
Речь собственно не о корпоративном долге. А о суммарном внешнем долге - госдолг + корпоративный долг.
Возможно взята общая цифра. Но речь в статье идет именно о корпоративном долге.
«Доречно нагадати, що зовнішня заборгованість комерційного сектора, яка прострочена, за два останні роки збільшилася на 20,7 мільярда доларів. Це означає, що величезна кількість наших комерційних банків, промислових підприємств не тільки не в змозі виплачувати борги, але і прострочили їх на 20 мільярдів. Це створює величезний потенційний попит на валюту, що призводило і буде призводити в подальшому до великих корпоративних дефолтів в українській економіці», — сказав Суслов.
Выплаты по госдолгу в 18 г не так критичны.
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otg
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Додано: Чет 04 січ, 2018 11:28
freeze написав:
Речь собственно не о корпоративном долге. А о суммарном внешнем долге - госдолг + корпоративный долг.
Так недержавний "дефолт" - звична справа. Банкрути борги не віддають не тільки в нас. Це проблеми позичальників і боржників, а не держави. В нас і так загальний борг зменшився з часів Януковича.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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