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Українці розповіли, куди б
відправили на навчання своїх...

Українці розповіли, куди б відправили на навчання своїх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 19:05

Українці розповіли, куди б відправили на навчання своїх...

Пропонуємо до обговорення:
Соціологічна група "Рейтинг" провела дослідження, за результатами якого назвала країни, куди б відправили на навчання своїх дітей і онуків жителі України.

Дивися повний текст Українці розповіли, куди б відправили на навчання своїх дітей.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 19:05

отправляйте у великую британюю, там как и у нас пишут и читают с трудом
alekc_sizov
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