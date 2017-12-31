Соціологічна група "Рейтинг" провела дослідження, за результатами якого назвала країни, куди б відправили на навчання своїх дітей і онуків жителі України.
Дивися повний текст Українці розповіли, куди б відправили на навчання своїх дітей.
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Додано: Сер 03 січ, 2018 19:05
Українці розповіли, куди б відправили на навчання своїх...
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Дивися повний текст Українці розповіли, куди б відправили на навчання своїх дітей.
Додано: Сер 03 січ, 2018 19:05
отправляйте у великую британюю, там как и у нас пишут и читают с трудом
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