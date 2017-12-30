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Прогноз: у 2018 році Індія стане п'ятою найбільшою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 січ, 2018 19:13
Пропонуємо до обговорення:
Залежна від експорту енергоресурсів Росія до 2032 року скотиться з поточного одинадцятого місця на сімнадцяте, вважають у CEBR.
Дивися повний текст Прогноз: у 2018 році Індія стане п'ятою найбільшою економікою світу
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Додано: Сер 03 січ, 2018 19:13
а еще самой вонючей страной
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