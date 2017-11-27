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Обмеження швидкісного режиму:
юрист вказав на важливу деталь

Обмеження швидкісного режиму: юрист вказав на важливу деталь
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 20:29

Обмеження швидкісного режиму: юрист вказав на важливу деталь

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вже третій день діє обмеження швидкості в населених пунктах.

Дивися повний текст Обмеження швидкісного режиму: юрист вказав на важливу деталь.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 20:29

на сайті Міністерства внутрішніх справ:

«Звертаємо вашу увагу на те, що зміна розміру штрафів неможливо без внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення Верховною Радою. Тому нова система штрафів ще не почала діяти »
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:25

С нашими дорогами очень рисковано превышать скоростной РЕЖИМ
p_a_l
 
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Кто скажет: почему у немцев даже о нашем законодательстве реально более правдивая информация проходит, чем нам "свои, родные" пытаются втюхивать?
Почитайте: http://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%B4%D1%80-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8/a-42004390
Radon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:58

Re: Обмеження швидкісного режиму: юрист вказав на важливу де

"Однак юристи заявляють, що на практиці та норма, яка стала чинною, фактично не реалізується і немає відповідальності за її невиконання." -- да полная фигня:
- штрафы за нарушение скоростного режима - есть давно (как и льготные + 20 км/ч, за какие МОЖЕТ последовать санкция НЕ в виде штрафа, а лишь предупреждения);
- отсутствие сертифицированных видеорегистраторов - еще не повод для нарушений: для их закупок, сертификации и применения НЕ требуется законов И КОГДА их начнут применять (завтра, или через год, пять, десять...) - "простым граждам" никто НЕ обязан докладывать;
- А КРОМЕ ТОГО, с раскачкой работы наших служб, включая почту НЕЛЬЗЯ исключать, что первое время нарушения будут "накапливаться" в базе данных ПОКА до их рассмотрения НЕ "дойдут руки" а сами постановы - не дойдут до автовладельцев! Получив же "ворох" "писем счастья" в один прекрасный день - может денех не хватить и на адвоката, а сроки для льготной уплаты - истечь!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 23:03

  Миша-клиент написав:"Однак юристи заявляють, що на практиці та норма, яка стала чинною, фактично не реалізується і немає відповідальності за її невиконання." -- да полная фигня:
- штрафы за нарушение скоростного режима - есть давно (как и льготные + 20 км/ч, за какие МОЖЕТ последовать санкция НЕ в виде штрафа, а лишь предупреждения);
- отсутствие сертифицированных видеорегистраторов - еще не повод для нарушений: для их закупок, сертификации и применения НЕ требуется законов И КОГДА их начнут применять (завтра, или через год, пять, десять...) - "простым граждам" никто НЕ обязан докладывать;
- А КРОМЕ ТОГО, с раскачкой работы наших служб, включая почту НЕЛЬЗЯ исключать, что первое время нарушения будут "накапливаться" в базе данных ПОКА до их рассмотрения НЕ "дойдут руки" а сами постановы - не дойдут до автовладельцев! Получив же "ворох" "писем счастья" в один прекрасный день - может денех не хватить и на адвоката, а сроки для льготной уплаты - истечь!


Меньше писать, больше думать ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 00:21

В штатах эти вопросы решаются очень просто. В левом ряду едет полицейская машина со скоростью ограничения и попробуй обгони....
Иешуа Ганоцри
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 00:55

  Иешуа Ганоцри написав:В штатах эти вопросы решаются очень просто. В левом ряду едет полицейская машина со скоростью ограничения и попробуй обгони....

Видимо у них есть законодательная база для доказательства вины водителя.
У нас же они никак не смогут предоставить доказательства вины водителя, потому что никак не зафиксируют обогнал ли водитель их со скоростью +5 или +55км/ч.
Евгений Н.
 
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