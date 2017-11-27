Обмеження швидкісного режиму: юрист вказав на важливу деталь

Додано: Сер 03 січ, 2018 22:58

"Однак юристи заявляють, що на практиці та норма, яка стала чинною, фактично не реалізується і немає відповідальності за її невиконання." -- да полная фигня:

- штрафы за нарушение скоростного режима - есть давно (как и льготные + 20 км/ч, за какие МОЖЕТ последовать санкция НЕ в виде штрафа, а лишь предупреждения);

- отсутствие сертифицированных видеорегистраторов - еще не повод для нарушений: для их закупок, сертификации и применения НЕ требуется законов И КОГДА их начнут применять (завтра, или через год, пять, десять...) - "простым граждам" никто НЕ обязан докладывать;

- А КРОМЕ ТОГО, с раскачкой работы наших служб, включая почту НЕЛЬЗЯ исключать, что первое время нарушения будут "накапливаться" в базе данных ПОКА до их рассмотрения НЕ "дойдут руки" а сами постановы - не дойдут до автовладельцев! Получив же "ворох" "писем счастья" в один прекрасный день - может денех не хватить и на адвоката, а сроки для льготной уплаты - истечь!