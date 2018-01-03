Про це заявив глобальний економіст Deutsche Bank Торстен Слок
Дивися повний текст Bitcoin може стати одним з основних ризиків для світової економіки в 2018 році - думка.
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Додано: Сер 03 січ, 2018 21:23
Bitcoin може стати одним з основних ризиків для світової...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bitcoin може стати одним з основних ризиків для світової економіки в 2018 році - думка.
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