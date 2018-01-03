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Bitcoin може стати одним з
основних ризиків для світової...

Bitcoin може стати одним з основних ризиків для світової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:23

Bitcoin може стати одним з основних ризиків для світової...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глобальний економіст Deutsche Bank Торстен Слок

Дивися повний текст Bitcoin може стати одним з основних ризиків для світової економіки в 2018 році - думка.
R2
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