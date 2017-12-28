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Коломойський вимагає від
України вже 5,5 мільярда...

Коломойський вимагає від України вже 5,5 мільярда...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:59

Коломойський вимагає від України вже 5,5 мільярда...

Пропонуємо до обговорення:
Претензії міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта" до України збільшилися до 5,439 мільярда доларів.

Дивися повний текст Коломойський вимагає від України вже 5,5 мільярда доларів у справі "Укрнафти".
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:59

Стоило Картавому "случайно" встретиться с Беней, как у последнего резко выросла цена вопроса. Переговорщик из Картавого явно слабый. А доверить это дело больше не кому. Выборы для Пороха дорого обойдутся ))
vladvlas
 
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